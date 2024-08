Kolejna nowość marki Motorola. Tym razem to smartwatch

Motorola jest znana przede wszystkim jako marka tworząca przystępne cenowo smartfony, ale jej legendarne logo zdobi również inne urządzenia, w tym smartwatche. Właśnie na rynku pojawił się kolejny model – Moto Watch 120. Co oferuje, ile kosztuje i gdzie go można kupić?

Smartwatch Motorola Moto Watch 120 – specyfikacja

To już kolejny zegarek z serii Moto Watch – wcześniej na rynku zadebiutowały Moto Watch 40, Moto Watch 70, Moto Watch 100 i Moto Watch 200. Teraz do tego coraz liczniejszego grona dołączył kolejny model – Moto Watch 120. Co oferuje?

Przede wszystkim wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala, który zdecydowanie jest czymś, co może skłonić klientów do zakupu. Producent podaje, że można ustawić na nim ponad 80 tarcz oraz swoje zdjęcie. Zegarek oferuje również wbudowanego asystenta, który może odpowiadać na pytania, wykonać różne polecenia i sterować urządzeniami inteligentnego domu.

źródło: producent

Możliwe jest też skorzystanie z Google Gemini, lecz tylko po połączeniu ze smartfonem. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku GPS – smartwatch nie ma samodzielnego modułu GPS. Pozostała specyfikacja i funkcjonalność jest już dość standardowa. Zegarek potrafi bowiem m.in. mierzyć puls przez całą dobę, monitorować sen, liczyć kroki i spalone kalorie, wykonać pomiar SpO2 i sprawdzić poziom stresu.

Moto Watch 120 oferuje też ponad 100 trybów sportowych (wybrane aktywności jest w stanie sam rozpoznać i rozpocząć rejestrację treningu) oraz możliwość sterowania odtwarzaczem muzyki w smartfonie i prowadzenia rozmów głosowych poprzez Bluetooth (obsługiwany jest Bluetooth 5.3). Producent podkreśla także „głęboką integrację z Google Fit”.

Moto Watch 120 pracuje pod kontrolą systemu Moto Watch OS. Podtrzymywaniem go przy życiu zajmuje się akumulator o pojemności 300 mAh, który ma wystarczyć na maksymalnie 10 dni działania. Obudowa smarwatcha została wykonana ze stopu cynku, ma wymiary 50,6×44,6×11 mm i certyfikat IP68. Pasek zaś ma szerokość 22 mm.

Smartwatch Motorola Moto Watch 120 – cena, dostępność

Najnowszy zegarek z serii Moto Watch trafił do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest sprzedawany za 129,99 dolarów, co dziś jest równowartością około 515 złotych. Klienci w USA mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: czarną Phantom Black, srebrną Glacier Silver i złotą Rose Gold.

źródło: producent

Nie wiemy, czy model ten trafi do sprzedaży w Polsce. Istnieje taka szansa, jako że w kraju nad Wisłą kupcie Moto Watch 70 i Moto Watch 100. To linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Dziękujemy!

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że za smartwatche z serii Moto Watch nie odpowiada bezpośrednio Motorola – w tym przypadku licencjonuje ona logo firmie CE Brands Inc.