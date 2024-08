Kupiłeś/łaś ostatnio Samsunga? Możesz mieć prezent do odebrania

Producent z Korei Południowej nieustannie przygotowuje różne promocje, w ramach których dorzuca gratisy do swoich urządzeń. Osoby, które kupiły ten model smartfona, mogą zgłosić się po odbiór naprawdę fajnego prezentu.

Prezent do smartfona Samsung Galaxy A25 5G

Nieczęsto się zdarza, aby południowokoreański producent dorzucał jakiś prezent do tak taniego smartfona. Samsung Galaxy A25 5G kosztuje bowiem w oficjalnej polskiej dystrybucji od 999 złotych. To prawdziwa rzadkość.

Z tej promocji mogą skorzystać osoby, które kupią ten model w okresie od 29 lipca do 18 sierpnia 2024 roku, czyli najbliższej niedzieli. Jeśli już ktoś kupił smartfon, nie powinien zwlekać, ponieważ liczba gratisów jest ograniczona do 2330 sztuk.

Gratisem, który można otrzymać w ramach tej promocji, jest smart opaska Samsung Galaxy Fit 3 w kolorze szarym. W oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje ona od 229 złotych – kwota ta stanowi zatem około 23% ceny smartfona. Prezent zdecydowanie przyda się Wam na co dzień, podobnie jak sam telefon.

Jak odebrać opaskę Galaxy Fit 3 po zakupie Galaxy A25 5G?

Pierwszym warunkiem, który trzeba spełnić, jest – jak już zostało wspomniane – kupienie smartfona Samsung Galaxy A25 5G w okresie od 29 lipca do 18 sierpnia 2024 roku. Co ważne: należy to zrobić u partnera handlowego, wymienionego w regulaminie promocji, który załączamy poniżej. Wśród nich znajdują się:

oraz naturalnie też oficjalny sklep internetowy Samsunga. To linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Dziękujemy!

Po zakupie smartfona musicie do 25 sierpnia 2024 roku aktywować go na terenie Polski z włożoną kartą kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), a następnie do 1 września zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć w banner promocyjny i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Po pozytywnej weryfikacji na wskazany przez Was adres zostanie wysłana opaska Samsung Galaxy Fit 3 w kolorze szarym (w ciągu 30 dni).

Regulamin promocji (PDF)