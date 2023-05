Motorola zaprezentowała dwa nowe smartwatche

Choć Motorola kojarzona jest głównie jako producent smartfonów, to jej oferta nie ogranicza się tylko do nich. Marka ma w swoim portfolio też m.in. smartwatche i dziś zdecydowała się oficjalnie zaprezentować dwa nowe zegarki – moto watch 70 i moto watch 200.

Co oferują nowe smartwatche Motorola moto watch 70 i moto watch 200?

moto watch 70 wyposażono w 1,69-calowy wyświetlacz LCD, który umieszczono w obudowie ze stopu cynkowego, spełniającej kryteria standardu IP67. Ponadto znalazło się w niej też miejsce na akumulator o pojemności 355 mAh, który wspiera szybkie ładowanie – od 0 do 100% w zaledwie 25 minut. Smartwatch ma wymiary 36,5×48,5×11 mm i waży 48 gramów. Pasek ma natomiast szerokość 20 mm i można go wymienić na inny.

moto watch 70 (źródło: Motorola)

Producent podaje, że tarczę zegarka można dostosować na 100 różnych sposobów dzięki niestandardowym zdjęciom i układom. Motorola deklaruje również, że na jednym ładowaniu moto watch 70 może pracować przez nawet 10 dni. Jeśli zaś chodzi o funkcje, to firma podaje tylko informacje o możliwości monitorowania snu i stałego śledzenia pulsu, a także inteligentnych powiadomieniach (można wyciszyć aplikacje, z których nie chce się ich otrzymywać) oraz funkcji pomiaru temperatury i podsumowania prognozy pogody na cały tydzień każdego ranka.

Podczas gdy moto watch 70 jest nazywany przez Motorolę „smartwatchem klasy podstawowej” (entry level smartwatch), to moto watch 200 to znacznie wyższa liga, o czym świadczy zastosowanie 1,78-calowego ekranu AMOLED oraz oferowana przez niego funkcjonalność, w tym wykrywanie upadków i możliwość prowadzenia rozmów głosowych (po sparowaniu zegarka ze smartfonem z wykorzystaniem Bluetooth 5.3).

moto watch 200 (źródło: Motorola)

moto watch 200 oferuje też funkcję codziennego podsumowania – przygotowywany każdego dnia raport zawiera informacje na temat snu, pracy serca, ruchu i różnych parametrów życiowych. Motorola dodała do tego smartwatcha również funkcję pomiaru SpO2 i GPS oraz 28 trybów sportowych, a także możliwość integracji z platformami Google Fit i Strava GPS.

Motorola deklaruje, że moto watch 200 może pracować na jednym ładowaniu do 14 dni, a na naładowanie akumulatora o pojemności 355 mAh od 0 do 100% potrzebne będzie 60 minut. Smartwatch ma wymiary 38×46,5×12,3 mm i waży 12,3 mm. Jego obudowa jest wykonana z aluminium i jest odporna na napór wody o ciśnieniu od 5 ATM. Ten model też ma 20 mm pasek, który można wymienić na inny.

Cena, dostępność

Ceny nowych smartwatchy Motoroli nie są jeszcze znane, ale zarówno moto watch 70, jak i moto watch 200 zostały już umieszczone na oficjalnej stronie internetowej marki w Stanach Zjednoczonych. Na polskiej witrynie widnieje jedynie moto watch 100, który można kupić m.in. w sklepach Media Expert, NEONET i x-kom.

Można się zatem spodziewać, że w niedalekiej przyszłości również moto watch 70 i moto watch 200 mogą trafić do sprzedaży w Polsce, aczkolwiek na tę chwilę nie mamy 100% pewności co do tego – polski oddział producenta nie wystosował żadnego komunikatu na ten temat.