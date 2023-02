Takiego smartwatcha jeszcze nie miałeś. Kupisz go w Polsce już za kilka dni

W przypadku urządzeń elektronicznych nigdy nie nadejdzie taki moment, w którym będziemy mogli powiedzieć, że widzieliśmy już wszystko i nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Różni producenci regularnie wprowadzają na rynek oryginalne sprzęty – ten smartwatch Huawei jest jednym z nich. I już za kilka dni ruszy jego sprzedaż w Polsce.

Huawei Watch Buds to nie tylko smartwatch

Na pierwszy rzut oka wygląda on jak klasyczny smartwatch, jednak to tylko złudzenie. We jego wnętrzu znajdują się bowiem… słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS). Są one malutkie – każda z nich waży zaledwie 4 gramy – ale pomimo niewielkich rozmiarów oferują aktywną redukcję szumów, a do tego też funkcję, która dostosowuje parametry dźwięku do budowy ucha użytkownika. Z aktywną ANC słuchawki mogą odtwarzać muzykę przez maksymalnie trzy godziny, natomiast z wyłączoną przez godzinę dłużej, tj. cztery godziny.

Z uwagi na fakt, że słuchawki skrywają się we wnętrzu zegarka (na miejscu utrzymują je magnesy), mogą pojawić się obawy o trwałość mechanizmu. Producent jednak deklaruje, że jest on w stanie wytrzymać nawet sto tysięcy otwarć i zamknięć, zatem prędzej smartwatch może wyzionąć ducha niż zepsuje się zawias. Zakładając, że każdego dnia otworzycie i zamkniecie pokrywę cztery razy, zawias może (aczkolwiek wcale nie musi) zepsuć się po dopiero… ponad 68 latach.

Co ciekawe, pomimo zastosowania ruchomej pokrywy, zegarek otrzymał certyfikat IP54, zatem jest częściowo odporny na kurz i wodę, aczkolwiek jednocześnie producent informuje, że do jego wnętrza może dostać się pył i ciecz – to w gestii użytkownika będzie leżała dbałość o czystość i suchość wnętrza urządzenia.

Co oferuje Huawei Watch Buds? Specyfikacja

Zegarek został wyposażony w okrągły ekran AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli (326 ppi), który umieszczono w obudowie ze stali nierdzewnej o wymiarach 47×47,5×14,99 mm. Urządzenie oferuje też m.in. pulsometr, funkcję pomiaru SpO2 i stresu oraz monitorowania snu, a takżę moduł NFC i wsparcie dla systemów lokalizacji GPS, Glonass, Galileo i Beidou.

Do połączenia ze smartfonem wykorzystywana będzie technologia Bluetooth 5.2 – obsługiwane są zarówno urządzenia z Androidem i iOS. Niestety, zegarek nie oferuje eSIM. Całość fabrycznie pracuje na systemie HarmonyOS 3, a według deklaracji producenta czas na jednym ładowaniu może sięgać 3 dni.

Kiedy premiera Huawei Watch Buds w Polsce?

Polski oddział producenta oficjalnie dziś poinformował, że przedsprzedaż Huawei Watch Buds rozpocznie się w Polsce 15 lutego 2023 roku. Z okazji zbliżającej się premiery przygotowano konkurs, w którym do wygrania jest możliwość kupienia tego zegarka za 1 złoty – zdobędzie ją tylko jedna osoba. Ponadto można wygrać 20 kuponów rabatowych o wartości 200 złotych na zakup Huawei Watch Buds.

W puli nagród znajdują się też trzy kupony rabatowe, dzięki którym ich zdobywcy kupią Huawei Watch 3 Pro Elite za złotówkę. Konkurs potrwa do 14 lutego 2023 roku na oficjalnej stronie marki. Kupony będą ważne do 19 marca 2023 roku (i nie łączą się z kodem rabatowym za subskrypcję newslettera).

Na tę chwilę nie wiemy, ile trzeba będzie zapłacić w Polsce za ten zegarek, ale w momencie premiery w Chinach kosztował on tyle samo, ile Huawei Watch D, który w kraju nad Wisłą zadebiutował z ceną 1799 złotych. Nie ma jednak pewności, że historia się powtórzy.