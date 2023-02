Audiofilskie brzmienie i wysoka cena – takie są nowe słuchawki Sennheiser

Na pewno kojarzycie firmę Sennheiser z tworzenia słuchawek, które oferują swoim użytkownikom dźwięk o najwyższej jakości. Marka wprowadza na rynek nowy model przewodowych słuchawek Sennheiser HD 660S2. Producent deklaruje, że zapewniają one odsłuch pełen wrażeń, dzięki ulepszonemu strojeniu subbasów.

Jakość dźwięku, jakiej pragną audiofile

Zaprezentowane przez firmę Sennheiser słuchawki to zaktualizowany model HD 660S2 z serii 600, która od dawna stanowi punkt odniesienia dla audiofilskich słuchawek wysokiej klasy. Producent podkreśla, że ulepszenie kultowej serii było trudnym zadaniem, ale się ono udało. Słuchawki Sennheiser HD 660S2 oferują swoim użytkownikom najwyższą jakość dźwięku. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu zmodyfikowanych przetworników w optymalnej odległości od ucha, co zapewnia przestronną scenę dźwiękową z mnóstwem szczegółów.

słuchawki Sennheiser HD 660S2 (źródło: materiały prasowe producenta)

Na tle swoich poprzedników, czyli modelu HD 660S, nowe słuchawki marki Sennheiser charakteryzują się niższą częstotliwością rezonansową (obniżoną do 70 Hz z 110 Hz). Właśnie dzięki temu są one w stanie zapewnić swoim użytkownikom jeszcze bardziej dynamiczny bas. Ponadto impedancja tych słuchawek wynosi 300 omów, co zapewnia lepszą dynamikę i pozwala maksymalnie zmniejszyć zniekształcenia dźwięku.

Słuchawki HD 660S2 (źródło: materiały prasowe producenta)

Nasze nowe słuchawki HD 660S2 oferują słuchaczom to, czego najbardziej oczekiwali od poprzedniej wersji słuchawek. Dzięki większej precyzji i mocy niż dotychczas oraz nowej czułości w całym zakresie pasma częstotliwości, słuchacze usłyszą szczegóły, których nigdy wcześniej nie słyszeli, zwłaszcza w dolnym paśmie. Jermo Koehnke – Audiophile Product Manager

Sennheiser HD 660S2 – cena może przyprawić o zawrót głowy

Producent położył również nacisk na wysoką jakość materiałów zastosowanych do produkcji urządzenia. Słuchawki oferują miękką wyściółkę pałąka na głowę oraz welurowe nauszniki, które są zaprojektowane w taki sposób, by efektywniej zarządzać przepływem powietrza i tym samym jeszcze polepszyć doznania słuchowe użytkowników.

słuchawki HD 660S2 (źródło: materiały prasowe producenta)

W zestawie ze słuchawkami Sennheiser HD 660S2 znajdują się dwa odłączane, 1,8-metrowe kable zakończone wtykami jack 6,3 mm i Pentaconn 4,4 mm. W pudełku klienci znajdą także przejściówkę z 6,3 mm na jack 3,5 mm oraz ochronne etui w postaci miękkiej sakiewki.

Cena za taki zestaw może niektórych przyprawić o zawrót głowy, ponieważ za taką kwotę można kupić dwa średniopółkowe smartfony. Nowe słuchawki Sennheiser mają być w Polsce dostępne w marcu, a ich cena katalogowa wynosi 2799 złotych.