Dźwięk silnika to dopiero początek. Ten smartwatch jest nietuzinkowy

Honor Watch 6 Plus doczekał się nowej, zdecydowanie ciekawej wersji. Ten smartwatch ma spodobać się miłośnikom jednośladów.

Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition zaprezentowany

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Honor Watch 6 trafi do sprzedaży w Polsce. Zanim jednak doczekamy się tej premiery, na uwagę zasługuje inny model producenta. Otóż w maju 2026 roku w Chinach zadebiutował Honor Watch 6 Plus, czyli smartwatch z imponującym akumulatorem 1000 mAh.

Honor Watch 6 Plus został wyposażony w 1,46-calowy AMOLED o maksymalnej jasności 3000 nitów, dwupasmowy GPS, 120 trybów sportowych, płatności zbliżeniowe z NFC oraz rozbudowany zestaw funkcji zdrowotnych. Do jego obsługi służy dotykowy ekran, fizyczna koronka i przycisk, który zapewnia szybki dostęp do wybranych opcji.

To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 46,5 x 46,5 x 10,8 mm i wadze 41 g (bez paska). Przód koperty wykonany jest ze stopu aluminium, a bezel ze stali nierdzewnej 316L. Smartwatch działa pod kontrolą MagicOS. Można go podłączyć do smartfona z Androidem 9.0 i nowszym, iOS 15.1 i nowszym lub HarmonyOS w wersji 6.0 lub nowszej.

Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition | fot. Honor

Dotychczas Honor Watch 6 Plus dostępny był w pięciu wersjach kolorystycznych, które – mimo iż wizualnie przyjemne – nie wyróżniają się niczym szczególnym na tle pozostałych zegarków. Chińczycy postanowili jednak to zmienić i pochwalili się bardziej nietuzinkowym wariantem, który powstał z myślą o fanach motocykli.

Nowy model został nazwany Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition. Co prawda wnętrzności ma te same, co w pozostałych wersjach, ale oferuje kilka specjalnych dodatków. Przede wszystkim klienci zyskują inny pasek. Do tego dochodzi specjalna animacja z logo ZXMOTO, czyli chińskiego producenta motocykli. Użytkownicy otrzymują także funkcję ostrzegania o przekroczeniu prędkości oraz unikalne efekty dźwiękowe silnika, które podobno mają zapewnić wrażenie przebywania na torze wyścigowym.

Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition | fot. Honor

Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – cena i dostępność

Standardowe wersje smartwatcha Honor Watch 6 Plus wiążą się z wydatkiem od 1199 do 1599 juanów. Za wariant Motorcycle Edition trzeba w Chinach zapłacić 1599 juanów (równowartość około 892 złotych), a więc nie mamy do czynienia ze specjalną, odczuwalnie droższą edycją.

Nie nastawiałbym się jednak na debiut tego sprzętu w Europie – chociażby dlatego, że marka motocykli ZXMOTO nie wzbudza u nas jakiegokolwiek większego pożądania. By tak się działo, firma musiałaby postawić na współpracę raczej z Ducati czy Kawasaki.