Androidziarze wcale nie są bardziej skąpi niż ajfoniarze

Wokół użytkowników smartfonów z Androidem i właścicieli iPhone’ów narosło wiele mitów. Jeden z nich został właśnie obalony, ponieważ – jak się okazuje – wszyscy są tak samo hojni.

Właściciele smartfonów z Androidem i iPhone’ów cechują się podobną hojnością

Nie bez powodu w społeczeństwie utarło się przeświadczenie, że smartfony z Androidem kupowały osoby, których nie było stać na iPhone’a, ponieważ ten ostatni początkowo faktycznie kosztował naprawdę dużo, podczas gdy zarobki w Polsce nie należały do wysokich, a ponadto Apple było postrzegane jako marka premium.

Dziś sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej – iPhone’y stały się znacznie bardziej przystępne cenowo, a smartfony z Androidem nierzadko kosztują nawet (dużo) więcej. System operacyjny nie jest zatem wyznacznikiem, czy ktoś jest lepiej, czy mniej sytuowany.

Ani tym bardziej tego, czy jest mniej, czy bardziej hojny. Z danych, zebranych przez zrzutka.pl, wynika bowiem, że różnica pomiędzy wpłatami od użytkowników smartfonów z Androidem i iPhone’ów jest minimalna. Co więcej, ci pierwsi są – co niektórych może zaskoczy – nawet hojniejsi.

W ciągu 12 miesięcy, od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku, średnia wpłata od użytkownika smartfona z Androidem wyniosła bowiem 77,37 złotych, a posiadacza iPhone’a – 69,95 złotych. Mediana wyniosła zaś 50 złotych w przypadku Google Pay i 20 złotych dla Apple Pay.

Właściciele smartfonów z Androidem są tak samo hojni jak użytkownicy iPhone’ów (źródło: zrzutka.pl)

Ajfoniarze też częściej wybierali najniższą sugerowaną kwotę wsparcia, podczas gdy androidowcy wyższą. Wśród tych pierwszych najwyższą kwotą wsparcia było 550 złotych, a drugich już 600 złotych.

Ajfoniarze częściej wspierają, a androidziarze zakładają więcej zbiórek

W ujęciu rocznym zaś właściciel smartfona z Androidem wpłacił średnio 109,40 złotych, a iPhone’a – 105,64 złotych. Ci ostatni jednak częściej decydują się na wsparcie zbiórki. Posiadacze urządzeń z Androidem z kolei rzadziej, ale za to większymi kwotami. Częściej natomiast zakładają własne zbiórki oraz zostawiają komentarze pod zbiórkami.

Właściciele smartfonów z Androidem są tak samo hojni jak użytkownicy iPhone’ów (źródło: zrzutka.pl)

Jedni i drudzy za to najczęściej wpłacają pieniądze w niedzielę, a szczyt wypada około godziny 21:00, jednak w tym okresie przeciętna kwota wpłaty jest… najniższa.

Zebrane przez zrzutka.pl dane nie są jednak do końca pełne, ponieważ uwzględniają jedynie płatności dokonane z użyciem Apple Pay i Google Pay, z których – choć są najwygodniejsze i najszybsze – nie korzystają wszyscy darczyńcy. Mimo to dają ciekawy pogląd na zachowanie właścicieli smartfonów z Androidem i iOS – w żadnym przypadku nie można zarzucić skąpstwa.