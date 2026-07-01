Ten smartwatch kupisz z przyjemnością. Ma wiele zalet

Marka Honor oficjalnie ogłosiła dziś, że nowy smartwatch Honor Watch 6 będzie dostępny w Polsce. Ten zegarek ma wiele zalet i może cieszyć się popularnością wśród polskich klientów.

Smartwatch Honor Watch 6 ma wiele zalet, dla których zechcesz go kupić

Mimo że smartwatch Honor Watch 6 nie pracuje pod kontrolą systemu WearOS by Google, oferuje rozbudowaną funkcjonalność, w tym możliwość korzystania z płatności zbliżeniowych z użyciem kart Mastercard i Visa dzięki modułowi NFC.

Brak systemu WearOS powoduje również, że smartwatch Honor Watch 6 oferuje ultradługi czas pracy, bo sięgający nawet 35 dni, aczkolwiek w „typowym scenariuszu użytkowania” będzie dwukrotnie krótszy – producent deklaruje do 17 dni. Z kolei ze stale włączonym GPS, który ten zegarek też zapewnia, akumulator o pojemności 980 mAh ma wystarczyć na nawet 42 godziny.

Honor Watch 6 (fot. Honor)

Nie tylko jednak funkcja płatności zbliżeniowych i długi czas pracy przemawiają za tym smartwatchem. Honor Watch 6 został bowiem wyposażony również w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,46 cala i rozdzielczości 464×464 piksele, co przekłada się na 317 ppi. Osiąga on też jasność do nawet 3000 nitów, zatem widoczność zawsze powinna być bez zastrzeżeń. Producent deklaruje, że ekran można obsługiwać także mokrymi palcami i ustawić na nim tapetę wideo lub w formie ruchomego zdjęcia.

Klientom spodobać się może również solidna obudowa o średnicy 46,5 mm, ponieważ smartwatch Honor Watch 6 w wersji brązowej ma pierścień i przód ze stali nierdzewnej 316L, a w czarnej pierścień ze stali nierdzewnej i przód ze stopu aluminium. Całość natomiast ma grubość 10,8 mm i waży 41 lub 50 gramów (odpowiednio czarna i brązowa wersja) oraz cechuje się odpornością 5 ATM i IP69.

Smartwatch Honor Watch 6 oferuje również m.in. mikrofon i głośnik, możliwość sparowania z dwoma smartfonami marki Honor naraz, obsługę gestami nadgarstka, ponad 120 trybów sportowych i wiele funkcji skupionych wokół zdrowia, m.in. pomiar zmienności rytmu zatokowego i wykrywania anomalii ciśnienia krwi (co ważne: nie podaje konkretnych wartości i nie zastępuje ciśnieniomierza).

Smartwatch Honor Watch 6 będzie dostępny w Polsce już wkrótce

Nowy smartwatch Honor Watch 6 trafi do sprzedaży w Polsce 15 lipca 2026 roku i będzie dostępny wyłącznie w sklepie internetowym Honor Store w cenie od 899 do 999 złotych (odpowiednio za wersję czarną z silikonowym paskiem i brązową z paskiem skórzanym).

Wraz z zegarkiem na polskim rynku zadebiutował dziś składany smartfon Honor Magic V6, którego do 22 lipca 2026 roku kupicie taniej o 1200 złotych.