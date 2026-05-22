smartwatch Honor Watch 6 Plus
Honor Watch 6 Plus (fot. Honor / Weibo)
Wearable

Ten smartwatch zachwyci czasem pracy (a może nie tylko nim)

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Ten smartwatch zachwyci czasem pracy (a może nie tylko nim)

Za parę dni oficjalnie zaprezentowany zostanie smartwatch Honor Watch 6 Plus. Już teraz jednak producent ujawnił niemal kompletną specyfikację tego modelu. To, czego się o nim dowiedzieliśmy, brzmi naprawdę kusząco. Szczególnie jeden aspekt robi wrażenie…

Nadciąga Honor Watch 6 Plus. Zachwyci czasem pracy

Tym, co w specyfikacji zegarka Honor Watch 6 Plus najskuteczniej przykuwa uwagę, jest informacja, że pojemność akumulatora wynosi aż 1000 mAh. Dzięki temu urządzenie na jednym ładowaniu ma wytrzymać nawet 35 dni w trybie oszczędzania energii, 17 dni przy normalnym użytkowaniu oraz 42 godziny z ciągłym śledzeniem lokalizacji przez GPS.

Pomimo tak pojemnego akumulatora, smartwatch ma jedynie 10,8 mm grubości i waży 41 g. Korzystanie z niego na co dzień powinno więc być jak najbardziej komfortowe. W kontekście konstrukcji warto od razu wspomnieć o kilku wersjach kolorystycznych – są to przede wszystkim: niebieska (Speed Blue), szara (Racing Gray), brązowa (Twilight Brown) i czarna (Shadow Black).

smartwatch Honor Watch 6 Plus
smartwatch Honor Watch 6 Plus
smartwatch Honor Watch 6 Plus
smartwatch Honor Watch 6 Plus
Honor Watch 6 Plus (fot. Honor | Weibo)

Co jeszcze oferuje smartwatch Honor Watch 6 Plus?

Do wyświetlania treści służy okrągły ekran AMOLED o średnicy 1,46 cala i jasności dochodzącej aż do 3000 nitów. Nawet w pełnym słońcu wszystko powinno być zatem doskonale widoczne. Producent postarał się również o technologię umożliwiającą obsługę dotykową na mokro – spocona dłoń czy deszczowa pogoda nie będą stanowić problemu.

Smartwatch Honor Watch 6 Plus oferuje komplet funkcji służących do monitorowania aktywności, kondycji i zdrowia. Ma zaawansowane czujniki, dwupasmowy GPS i 120 trybów sportowych. Poza tym wyświetli powiadomienia z telefonu, pozwoli na sterowanie odtwarzaczem muzycznym i umożliwi dokonywanie płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem modułu NFC.

smartwatch Honor Watch 6 Plus
Honor Watch 6 Plus (fot. Honor / Weibo)

Oficjalna premiera zegarka na dniach

Oficjalna premiera zegarka odbędzie się 25 maja 2026 roku w Chinach. Do tego czasu najpewniej nieznana pozostanie jedna z kluczowych informacji, mianowicie cena. Nie wiadomo też, czy model ten będzie dostępny w naszej części świata.

Zobacz również

Obserwuj nas