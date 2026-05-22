Ten smartwatch zachwyci czasem pracy (a może nie tylko nim)

Za parę dni oficjalnie zaprezentowany zostanie smartwatch Honor Watch 6 Plus. Już teraz jednak producent ujawnił niemal kompletną specyfikację tego modelu. To, czego się o nim dowiedzieliśmy, brzmi naprawdę kusząco. Szczególnie jeden aspekt robi wrażenie…

Nadciąga Honor Watch 6 Plus. Zachwyci czasem pracy

Tym, co w specyfikacji zegarka Honor Watch 6 Plus najskuteczniej przykuwa uwagę, jest informacja, że pojemność akumulatora wynosi aż 1000 mAh. Dzięki temu urządzenie na jednym ładowaniu ma wytrzymać nawet 35 dni w trybie oszczędzania energii, 17 dni przy normalnym użytkowaniu oraz 42 godziny z ciągłym śledzeniem lokalizacji przez GPS.

Pomimo tak pojemnego akumulatora, smartwatch ma jedynie 10,8 mm grubości i waży 41 g. Korzystanie z niego na co dzień powinno więc być jak najbardziej komfortowe. W kontekście konstrukcji warto od razu wspomnieć o kilku wersjach kolorystycznych – są to przede wszystkim: niebieska (Speed Blue), szara (Racing Gray), brązowa (Twilight Brown) i czarna (Shadow Black).

Honor Watch 6 Plus (fot. Honor | Weibo)

Co jeszcze oferuje smartwatch Honor Watch 6 Plus?

Do wyświetlania treści służy okrągły ekran AMOLED o średnicy 1,46 cala i jasności dochodzącej aż do 3000 nitów. Nawet w pełnym słońcu wszystko powinno być zatem doskonale widoczne. Producent postarał się również o technologię umożliwiającą obsługę dotykową na mokro – spocona dłoń czy deszczowa pogoda nie będą stanowić problemu.

Smartwatch Honor Watch 6 Plus oferuje komplet funkcji służących do monitorowania aktywności, kondycji i zdrowia. Ma zaawansowane czujniki, dwupasmowy GPS i 120 trybów sportowych. Poza tym wyświetli powiadomienia z telefonu, pozwoli na sterowanie odtwarzaczem muzycznym i umożliwi dokonywanie płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem modułu NFC.

Oficjalna premiera zegarka na dniach

Oficjalna premiera zegarka odbędzie się 25 maja 2026 roku w Chinach. Do tego czasu najpewniej nieznana pozostanie jedna z kluczowych informacji, mianowicie cena. Nie wiadomo też, czy model ten będzie dostępny w naszej części świata.