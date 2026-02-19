Nowy smartwatch Amazfit zadebiutował. Już możesz go kupić

Dopiero co wyciekła specyfikacja Amazfit T-Rex Ultra 2, a już dziś producent oficjalnie zaanonsował swój najnowszy smartwatch i poinformował, że można go już kupić w Polsce.

Co oferuje smartwatch Amazfit T-Rex Ultra 2? (specyfikacja, funkcje)

Przede wszystkim nowy smartwatch Amazfit T-Rex Ultra 2 nie jest propozycją dla osób, które są domatorami. To zegarek sportowy z GPS dla – jak uważa producent – poszukiwaczy ekstremalnych przygód i miłośników dalekich wypraw, ponieważ jest w stanie pracować na baterii nawet 30 dni, oferując przy tym ponad 170 trybów sportowych. Czas pracy z włączonym GPS jest jednak krótszy i wynosi maksymalnie 28 godzin.

Amazfit T-Rex Ultra 2 (źródło: Amazfit)

Producent podkreśla, że choć smartwatch Amazfit T-Rex Ultra 2 został wyposażony w akumulator o dużo większej pojemności niż smartwatch Amazfit T-Rex Ultra 1. generacji (870 vs 500 mAh), to zegarek jest o tylko 0,2 grama cięższy, gdyż waży 89,2 grama. To zasługa zastosowania tytanu 5. stopnia na tyle koperty, w ramce i przyciskach. Zapewnia to również wyższą odporność i trwałość niż stal nierdzewna.

Smartwatch Amazfit T-Rex Ultra 2 wyposażony jest też w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,5 cala, rozdzielczości 480×480 pikseli (322 ppi) i jasności do 3000 nitów z szafirowym szkłem, na którym można korzystać z nawigacji offline oraz bezpłatnych i fabrycznie wgranych do pamięci zegarka map topograficznych, które rozróżniają szlaki gruntowe i drogi utwardzone. Ponadto można – także za darmo – pobrać mapy konturowe i mapy skoków narciarskich.

Amazfit T-Rex Ultra 2 (źródło: Amazfit)

Na pokładzie Amazfit T-Rex Ultra 2 są również głośnik, mikrofon i latarka dwutrybowa z regulacją jasności. Do dyspozycji jest biały strumień światła o mocy 200 luksów, zielone światło o niskiej interferencji (przydatne podczas korzystania z gogli noktowizyjnych), tryb SOS oraz tryb boost, który generuje błysk o mocy 300 luksów.

Ponadto smartwatch Amazfit T-Rex Ultra 2 umożliwia korzystanie z ponad 400 aplikacji (dostępnych w Zepp App; wbudowana pamięć ma 64 GB, w tym 30 GB pozostaje dla użytkownika), a także płatności NFC. Gwoli formalności trzeba jeszcze podać, że zegarek ma wymiary 51x51x14,3 mm i jest odporny na wodę do 10 ATM.

Amazfit T-Rex Ultra 2 (źródło: Amazfit)

Smartwatch Amazfit T-Rex Ultra 2 jest już dostępny w Polsce. Jaka jest cena?

Smartwatch Amazfit T-Rex Ultra 2 pojawił się już w sklepach Media Expert i x-kom, gdzie trzeba zapłacić za niego 2399 złotych. Dla przypomnienia, Amazfit T-Rex Ultra kosztował na start 2199 złotych, więc następca jest droższy o 200 złotych.