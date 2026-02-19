Ludzie masowo pozbywają się tego iPhone’a. To „szczególnie nietypowe”

Kiedy ktoś kupuje smartfon Apple, zwykle nie pozbywa się go aż tak szybko. Ten iPhone jest jednak sprzedawany wyjątkowo często. Taka sytuacja nie była spotykana wcześniej.

iPhone 17 Pro Max bardzo często nie zagrzewa długo miejsca w rękach użytkowników

iPhone 17 Pro Max był 4. najlepiej sprzedającym się smartfonem w 2025 roku i jednocześnie najlepiej sprzedającą się „Siedemnastką” (w TOP 10 znalazł się jeszcze tylko iPhone 17). Wygląda jednak na to, że nie wszyscy przywiązali się do największego smartfona firmy z Cupertino.

iPhone 17 Pro i 17 Pro Max w kolorze kosmiczny pomarańcz (źródło: Apple)

Platforma SellCell, specjalizująca się w odkupowaniu smartfonów, zauważyła, że klienci szczególnie chętnie sprzedają model iPhone 17 Pro Max, co jest „szczególnie nietypowe”, jako że iPhone 17 Pro Max został zaprezentowany 9 września 2025 roku, czyli ledwie 5 miesięcy temu.

W ostatnim czasie to właśnie ten smartfon Apple jest najchętniej sprzedawanym modelem. Egzemplarze w idealnym stanie straciły od dnia premiery ~25% swojej wartości. To dużo, ale wciąż mniej niż iPhone 16 Pro Max, który w podobnym okresie stracił ponad 32%.

Według SellCell właśnie to może zachęcać klientów do szybszej odsprzedaży. W większości odsprzedawane egzemplarze są w stanie idealnym albo dobrym, co sugeruje, że wielu właścicieli decyduje się na sprzedaż wkrótce po zakupie urządzenia.

Nie tylko iPhone 17 Pro Max jest jednym z najchętniej odsprzedawanych smartfonów

Choć to właśnie smartfon iPhone 17 Pro Max jest najczęściej odsprzedawanym modelem, to dane SellCell pokazują też jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie to, że ogólnie najchętniej odsprzedawane są iPhone’y Pro Max oraz starsze modele podstawowe. iPhone’y Pro są w zestawieniu na odległych od podium miejscach, co sugeruje, że to właśnie z nimi użytkownicy najmniej chętnie się rozstają.

Najczęściej odsprzedawane smartfony od 10 stycznia do 9 lutego 2026 roku (źródło: SellCell)

Przy okazji warto przypomnieć, ile kosztuje iPhone 17 Pro Max w Polsce: