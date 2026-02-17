Jaki będzie Amazfit T-Rex Ultra 2? Bardziej smartwatch, nadal czołg

Trzy lata temu, w 2023 roku, na rynku pojawił się zegarek Amazfit T-Rex Ultra, któremu Piotrek przyznał notę 7,5/10 po ponad trzech tygodniach codziennego korzystania. Był to model kierowany do osób o wyższych wymaganiach, szczególnie w kontekście wytrzymałości, długiego czasu pracy i outdoorowej funkcjonalności. Zdążył się już trochę zestarzeć, wobec czego najwyższy czas na następcę, prawda?

Amazfit T-Rex Ultra 2 jest blisko. Coraz bliżej

Prawdopodobnie nie będziemy musieli długo czekać. We włoskim sklepie Epto pojawiła się karta produktu Amazfit T-Rex Ultra 2, zanim producent zdążył go w ogóle zapowiedzieć. Wprawdzie plotki na temat tego modelu pojawiały się już w ubiegłym roku, a wzmiankę w kodzie aplikacji Zepp odkryto już po Sylwestrze, ale oficjalnie nic na jego temat jeszcze nie zostało powiedziane.

Obecność w sklepie internetowym zaś nie tylko zdaje się potwierdzać istnienie takiego urządzenia, ale też zdradza garść szczegółów na temat jego specyfikacji. Jedną z cech, które poznaliśmy, jest 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności sięgającej 3000 nitów – idealnej do aktywności w terenie, a to właśnie ona jest przecież głównym zastosowaniem dla T-Rexa z dopiskiem Ultra.

W tym kontekście nie bez znaczenia jest również szafirowe szkło chroniące wyświetlacz i wykonana z tytanu konstrukcja cechująca się wodoszczelnością do 10 ATM. Do tego dochodzą fabrycznie wgrane mapy z funkcją planowania trasy bezpośrednio na zegarku, dwupasmowy GPS i obsługa łącznie sześciu systemów satelitarnych, barometr oraz dwukolorowa latarka LED-owa. Słowem: rasowy zegarek sportowy.

Amazfit T-Rex Ultra 2 (źródło: Epto)

Zastosowany akumulator zapewniać ma do 30 dni normalnego użytkowania i do tygodnia przy korzystaniu z lokalizacji. W sklepie Epto można również znaleźć informację o module NFC do płatności zbliżeniowych, a ja mam nadzieję także na lepszą obsługę wiadomości tekstowych i połączeń głosowych. Wbudowany mikrofon pozwala liczyć na to ostatnie.

Jaka będzie cena zegarka Amazfit T-Rex Ultra 2?

Cena? We włoskim sklepie zegarek Amazfit T-Rex Ultra 2 kosztuje 512,90 euro, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~2165 złotych. Poprzednik kosztował w Polsce 2199 złotych.