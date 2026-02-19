Dziwny błąd w Orange. Oficjalnie to nie jest możliwe

Każdy operator (i nie tylko) komunikuje, z jakich usług mogą korzystać jego klienci. Okazuje się jednak, że w tym przypadku coś, co teoretycznie – oficjalnie – nie jest dostępne, może być używane przez klientów. Udało się nam to potwierdzić u źródła.

eSIM w Nju na kartę od Orange oficjalnie nie jest dostępny. Nieoficjalnie można z niego skorzystać

W grudniu 2025 roku zapytałem, kiedy będzie dostępny eSIM w Vectrze oraz ofertach Nju abonament i Nju na kartę. Dowiedziałem się wówczas, że „Vectra jest mocno zaangażowana w temat eSIM”, ale firma nie zadeklarowała terminu jego udostępnienia.

Z kolei rzecznik Orange przekazał informację, że eSIM w Nju abonament zostanie udostępniony w 2026 roku (nie wiadomo, kiedy konkretnie), natomiast w przypadku oferty Nju na kartę nie ma takich planów w „przewidywanej przyszłości”.

Wydawało się, że wszystko jest jasne, ale pod artykułem, w którym napisałem, że nie kupię nowego iPhone’a, pojawił się zaskakujący komentarz. Użytkownik o nicku Mariusz napisał w nim, że ma numer w Nju na kartę i posiada eSIM. Wyjaśnił, że wcześniej miał numer w Orange na kartę i po przeniesieniu go do Nju na kartę przeniósł się on wraz z eSIM.

To sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, jako że oficjalnie eSIM nie jest dostępny w tej taryfie. Postanowiłem jednak zapytać u źródła, bo o ile początkowo pomyślałem, że Mariusz pomylił Nju na kartę z Nju w formie subskrypcji, gdzie eSIM jest oferowany (nie jest tajemnicą, że wiele osób nie wie, z jakiej oferty korzysta…), tak jego kolejny komentarz nie pozostawił wątpliwości, że nie doszło do pomyłki.

Orange zdaje się było zaskoczone moim pytaniem, ponieważ musiało najpierw przyjrzeć się temu zjawisku, zanim operator mógł udzielić mi odpowiedzi. Dziś otrzymałem komentarz o niniejszej treści:

Widzimy takie przypadki, ale nie rekomendujemy tego sposobu, ponieważ nie możemy zagwarantować w 100 proc. poprawnego działania eSIM. Zachęcamy do skorzystania z oferty z subskrypcją, gdzie jest eSIM i pełne zarządzanie ofertą.

eSIM w Nju na kartę wymaga jednak sporo zachodu

Osoby, które chcą korzystać z eSIM w Nju na kartę, mogą zatem to zrobić, lecz nie mogą po prostu wymienić plastikowej karty SIM na eSIM. Konieczne jest najpierw przeniesienie numeru do oferty Orange, w której dostępny jest eSIM, a następnie migracja do Nju na kartę.

Jak pokazał przykład Mariusza, może zadziałać to przy przeniesieniu numeru z Orange na kartę do Nju na kartę. Próbowałem dowiedzieć się, czy również wtedy, gdy klient przeniesie numer z oferty na abonament w Orange albo Orange Flex, lecz bez skutku.

Owszem, można próbować, ale nie ma pewności, że to się uda. Tak samo jak w przypadku tego, że nie wystąpią żadne problemy z działaniem eSIM w Nju na kartę, o czym informuje operator. Jeśli tak się stanie, nie można winić za to Orange, ponieważ klient robi to na własną odpowiedzialność.