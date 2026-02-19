Tani abonament z dużym pakietem GB. Limitowana oferta

Jeden z operatorów przygotował limitowaną ofertę na abonament, w ramach którego otrzymacie duży pakiet internetu. Dużo większy niż zwykle za tę samą cenę.

Tani abonament z dużym pakietem GB. To jednak limitowana oferta

Jeśli interesuje Was tani abonament, to najlepszych ofert nie znajdziecie u operatorów z tzw. Wielkiej Czwórki w ich głównych markach. Należy ich szukać w markach-córkach, a jedną z takich jest Virgin Mobile, która należy do Play i przygotowała właśnie limitowaną, atrakcyjną ofertę.

W jej ramach klient otrzyma do dyspozycji rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a do tego pakiet 200 GB internetu w kraju i limit 12,03 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej, a to wszystko za 35 złotych miesięcznie.

Istnieje też możliwość skorzystania z eSIM w Virgin Mobile (w koszyku można zdecydować, jaką formę SIM się woli), a przy przeniesieniu numeru od innego operatora przysługuje rabat w wysokości 100% na abonament w pierwszym miesiącu.

Limitowana oferta na tani abonament ze wszystkim bez limitu i pakietem 200 GB internetu za 35 złotych miesięcznie w Virgin Mobile (źródło: Virgin Mobile)

Kwota ta obejmuje rabat w wysokości 5 złotych za e-fakturę i terminowe płatności oraz zniżkę w kwocie 5 złotych za zgody marketingowe. Nie są one obowiązkowe – można je zaznaczyć w koszyku podczas składania zamówienia.

Tutaj warto zauważyć, że w grudniu 2025 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Play karę, przekraczającą 100 milionów złotych, za rabat za terminową płatność, a także nakazał zwrócenie pieniędzy tym klientom, którzy utracili tę zniżkę przez zapłacenie rachunku po terminie. Mimo to, jak widać, operator nadal stosuje tę praktykę w Virgin Mobile.

Oferta limitowana jest dostępna na tej stronie internetowej do 10 marca 2026 roku włącznie. Umowa podpisywana jest na okres nieoznaczony, co oznacza, że można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie bez dodatkowych konsekwencji finansowych (tj. nie ma żadnej karty umownej).

Jaka jest standardowa oferta Virgin Mobile na abonament?

Virgin Mobile ma obecnie w swojej ofercie cztery taryfy na abonament z umową na czas nieokreślony i pierwszym miesiącem za 0 złotych przy przeniesieniu numeru. We wszystkich są rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz paczka internetu:

20 GB na start, 40 GB po pół roku, 50 GB po roku, 60 GB po 2 latach za 20 złotych miesięcznie (6,94 GB w roamingu w UE); opłata aktywacyjna 30 złotych,

60 GB na start, 120 GB po pół roku, 150 GB po roku, 180 GB po 2 latach za 30 złotych miesięcznie (10,41 GB w roamingu w UE); brak opłaty aktywacyjnej,

80 GB na start, 160 GB po pół roku, 200 GB po roku, 240 GB po 2 latach za 35 złotych miesięcznie (12,03 GB w roamingu w UE); brak opłaty aktywacyjnej,

100 GB na start, 200 GB po pół roku, 250 GB po roku, 300 GB po 2 latach za 40 złotych miesięcznie (13,88 GB w roamingu w UE); brak opłaty aktywacyjnej.

W przypadku trzech ostatnich abonamentów można wziąć taki sam abonament dla kolejnych numerów w niższej cenie: