To smartwatch dla tych, którzy mają mniejsze nadgarstki, a większy jest za duży

W Polsce zadebiutowała mniejsza wersja smartwatcha, który testował ostatnio Wojtek. To model dla osób, które mają mniejsze nadgarstki.

Smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm debiutuje w Polsce

Smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro zadebiutował we wrześniu 2025 roku w dwóch wersjach: 44 i 48 mm. Są one w większości bardzo podobne – różnią się wielkością wyświetlacza oraz czasem pracy. Mniejszy model ma 1,32-calowy ekran (353 ppi) i działa do 17 dni, podczas gdy większy wyposażono w 1,5-calowy panel (322 ppi) i akumulator o pojemności 700 mAh (vs 500 mAh), zapewniający do 25 dni pracy.

Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm (źródło: Amazfit)

Z uwagi na różne wymiary (mniejsza wersja ma 44,8×44,8×13,2 mm, a większa 48x48x14 mm) smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm ma 20-mm pasek, a 48-mm model 22-mm. Ten pierwszy jest też sprzedawany w wersjach Black Gold i Arctic Gold, natomiast drugi w wydaniach Black Gold i Tactical Black.

Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm (źródło: Amazfit)

Co ciekawe, zarówno cena Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm, jak i Amazfit T-Rex 3 Pro 48 mm została ustalona na dokładnie takim samym poziomie – 1699 złotych. Mniejsza wersja w kolorze czarno-złotym będzie dostępna od 25 października 2025 roku, a szaro-złota trafi do sprzedaży w Polsce w pierwszej połowie listopada br.

Smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro – specyfikacja

Wyświetlacz (AMOLED) w tym zegarku cechuje się również jasnością do 3000 nitów i jest pokryty szkłem szafirowym, podczas gdy jego obręcz i klawisze są wykonane z tytanu klasy piątej. Na pokładzie znajdują się też latarka oraz mikrofon i głośnik, co umożliwia prowadzenie rozmów (wymagane jest połączenie ze smartfonem).

Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm (źródło: Amazfit)

Smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro oferuje też 187 trybów sportowych (33 rodzaje aktywności są rozpoznawane automatycznie) i odporność 10 ATM (można nurkować z nim na nadgarstku), a także mapy z funkcją nawigacji. Naturalnie zegarek potrafi również monitorować puls, nasycenie krwi tlenem, poziom stresu oraz sen (rozpoznaje drzemki).

