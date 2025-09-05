Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro (fot. Amazfit)
Wearable

To już wcześniej był świetny zegarek. Teraz nareszcie jest kompletny

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
To już wcześniej był świetny zegarek. Teraz nareszcie jest kompletny

Równocześnie ze światową premierą na polskim rynku zadebiutował zegarek Amazfit T-Rex 3 Pro. To smartwatch sportowy, bazujący na jednym z najlepszych modeli na rynku, ale wzbogacony o to, czego najbardziej brakowało oryginałowi.

Premiera smartwatcha Amazfit T-Rex 3 Pro. Eliminuje największy brak

Nasze testy wykazały, że Amazfit T-Rex 3 to jeden z najlepszych sportowych smartwatchy na rynku. Nota 8,5/10 nie jest zresztą przypadkowa. Obok wielu plusów model ten ma jednak też kilka minusów, a najważniejszym z nich jest brak możliwości odbierania i prowadzenia połączeń telefonicznych. Teraz na polskim rynku debiutuje Amazfit T-Rex 3 Pro, który tę wadę eliminuje.

Smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro został wyposażony w mikrofon i głośnik, dzięki czemu umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth. To duża zmiana, ale nie jedyna.

Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro (fot. Amazfit)

Producent zadbał też o to, by zegarek z dopiskiem Pro lepiej sprawdzał się na nadgarstkach amatorów outdoorowych przygód. Jasność wyświetlacza wzrosła z 2000 do 3000 nitów, a sam ekran pokryto szkłem szafirowym. Bezel natomiast wykonano z solidnego stopu tytanu klasy 5 (twardszego i lżejszego od stali wykorzystanej w modelu podstawowym).

Do tego smartwatch został wzbogacony o LED-ową latarkę z funkcją sygnału SOS oraz oferuje bardziej szczegółowe i interaktywne mapy offline (ułatwiające wyszukiwanie kluczowych punktów) – topograficzne, narciarskie i miejskie.

Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro (fot. Amazfit)

Ten zegarek przyda się (nie tylko) w terenie

Tak jak jego starszy brat, Amazfit T-Rex 3 Pro oferuje dwuzakresowy GPS oraz obszerny zestaw funkcji treningowych i zdrowotnych. Łącznie oddaje do dyspozycji użytkowników ponad 180 trybów sportowych (w tym HYROX) i monitoruje takie parametry, jak VO2max, obciążenie treningowe czy czas regeneracji. Mierzy też puls i – to nowość – poziom zmęczenia (BioCharge Energy Score).

Zobacz również

Jedynym pogorszeniem względem modelu podstawowego jest nieco krótszy czas działania. W modelu 48 mm skrócił się z 27 do 25 dni, a w wariancie 44 mm sięga 17 dni. Podsumujmy…

Specyfikacja Amazfit T-Rex 3 Pro vs Amazfit T-Rex 3 – porównanie

Amazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3
Rozmiar ekranu44 mm (1,32″) / 48 mm (1,5″)48 mm (1,5″)
Typ paneluAMOLEDAMOLED
Maksymalna jasność3000 nitów2000 nitów
Ochrona ekranuSzkło szafiroweGorilla Glass
Materiał pierścieniaStop tytanuStal nierdzewna
Wodoszczelność10 ATM (do 45 metrów)10 ATM (do 45 metrów)
Czas pracyDo 25 dni (48 mm),
do 17 dni (44 mm)		Do 27 dni
SensoryBioTracker 6.0, akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz barometryczny, termometrBioTracker 6.0, akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz barometryczny, termometr
Mikrofon i głośnikTakNie
Połączenia tel.Tak, przez BluetoothNie
LatarkaTakNie
Liczba trybów sportowychPonad 180Ponad 170
GPSTak, dwuzakresowyTak, dwuzakresowy
NFCTakTak

Ile kosztuje sportowy smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro? Cena w Polsce jest już znana

Smartwatch jest już dostępny na polskim rynku – póki co jedynie w rozmiarze 48 mm i kolorze Tactical Black. Cena w jego przypadku wynosi 1699 złotych. Drugi kolor (Black-Gold) oraz mniejszy rozmiar (w kolorach Gold-Gray i Black-Gold) trafią do sprzedaży nieco później.

Gdzie kupić?

Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm)

ok. 1699 zł
(Przybliżona cena z dnia: 5 września 2025)
Media Expert
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas