To już wcześniej był świetny zegarek. Teraz nareszcie jest kompletny

Równocześnie ze światową premierą na polskim rynku zadebiutował zegarek Amazfit T-Rex 3 Pro. To smartwatch sportowy, bazujący na jednym z najlepszych modeli na rynku, ale wzbogacony o to, czego najbardziej brakowało oryginałowi.

Premiera smartwatcha Amazfit T-Rex 3 Pro. Eliminuje największy brak

Nasze testy wykazały, że Amazfit T-Rex 3 to jeden z najlepszych sportowych smartwatchy na rynku. Nota 8,5/10 nie jest zresztą przypadkowa. Obok wielu plusów model ten ma jednak też kilka minusów, a najważniejszym z nich jest brak możliwości odbierania i prowadzenia połączeń telefonicznych. Teraz na polskim rynku debiutuje Amazfit T-Rex 3 Pro, który tę wadę eliminuje.

Smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro został wyposażony w mikrofon i głośnik, dzięki czemu umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth. To duża zmiana, ale nie jedyna.

Amazfit T-Rex 3 Pro (fot. Amazfit)

Producent zadbał też o to, by zegarek z dopiskiem Pro lepiej sprawdzał się na nadgarstkach amatorów outdoorowych przygód. Jasność wyświetlacza wzrosła z 2000 do 3000 nitów, a sam ekran pokryto szkłem szafirowym. Bezel natomiast wykonano z solidnego stopu tytanu klasy 5 (twardszego i lżejszego od stali wykorzystanej w modelu podstawowym).

Do tego smartwatch został wzbogacony o LED-ową latarkę z funkcją sygnału SOS oraz oferuje bardziej szczegółowe i interaktywne mapy offline (ułatwiające wyszukiwanie kluczowych punktów) – topograficzne, narciarskie i miejskie.

Amazfit T-Rex 3 Pro (fot. Amazfit)

Ten zegarek przyda się (nie tylko) w terenie

Tak jak jego starszy brat, Amazfit T-Rex 3 Pro oferuje dwuzakresowy GPS oraz obszerny zestaw funkcji treningowych i zdrowotnych. Łącznie oddaje do dyspozycji użytkowników ponad 180 trybów sportowych (w tym HYROX) i monitoruje takie parametry, jak VO2max, obciążenie treningowe czy czas regeneracji. Mierzy też puls i – to nowość – poziom zmęczenia (BioCharge Energy Score).

Jedynym pogorszeniem względem modelu podstawowego jest nieco krótszy czas działania. W modelu 48 mm skrócił się z 27 do 25 dni, a w wariancie 44 mm sięga 17 dni. Podsumujmy…

Specyfikacja Amazfit T-Rex 3 Pro vs Amazfit T-Rex 3 – porównanie

Amazfit T-Rex 3 Pro Amazfit T-Rex 3 Rozmiar ekranu 44 mm (1,32″) / 48 mm (1,5″) 48 mm (1,5″) Typ panelu AMOLED AMOLED Maksymalna jasność 3000 nitów 2000 nitów Ochrona ekranu Szkło szafirowe Gorilla Glass Materiał pierścienia Stop tytanu Stal nierdzewna Wodoszczelność 10 ATM (do 45 metrów) 10 ATM (do 45 metrów) Czas pracy Do 25 dni (48 mm),

do 17 dni (44 mm) Do 27 dni Sensory BioTracker 6.0, akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz barometryczny, termometr BioTracker 6.0, akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz barometryczny, termometr Mikrofon i głośnik Tak Nie Połączenia tel. Tak, przez Bluetooth Nie Latarka Tak Nie Liczba trybów sportowych Ponad 180 Ponad 170 GPS Tak, dwuzakresowy Tak, dwuzakresowy NFC Tak Tak

Ile kosztuje sportowy smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro? Cena w Polsce jest już znana

Smartwatch jest już dostępny na polskim rynku – póki co jedynie w rozmiarze 48 mm i kolorze Tactical Black. Cena w jego przypadku wynosi 1699 złotych. Drugi kolor (Black-Gold) oraz mniejszy rozmiar (w kolorach Gold-Gray i Black-Gold) trafią do sprzedaży nieco później.