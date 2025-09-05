To już wcześniej był świetny zegarek. Teraz nareszcie jest kompletny

Równocześnie ze światową premierą na polskim rynku zadebiutował zegarek Amazfit T-Rex 3 Pro. To smartwatch sportowy, bazujący na jednym z najlepszych modeli na rynku, ale wzbogacony o to, czego najbardziej brakowało oryginałowi.
Premiera smartwatcha Amazfit T-Rex 3 Pro. Eliminuje największy brak
Nasze testy wykazały, że Amazfit T-Rex 3 to jeden z najlepszych sportowych smartwatchy na rynku. Nota 8,5/10 nie jest zresztą przypadkowa. Obok wielu plusów model ten ma jednak też kilka minusów, a najważniejszym z nich jest brak możliwości odbierania i prowadzenia połączeń telefonicznych. Teraz na polskim rynku debiutuje Amazfit T-Rex 3 Pro, który tę wadę eliminuje.
Smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro został wyposażony w mikrofon i głośnik, dzięki czemu umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth. To duża zmiana, ale nie jedyna.
Producent zadbał też o to, by zegarek z dopiskiem Pro lepiej sprawdzał się na nadgarstkach amatorów outdoorowych przygód. Jasność wyświetlacza wzrosła z 2000 do 3000 nitów, a sam ekran pokryto szkłem szafirowym. Bezel natomiast wykonano z solidnego stopu tytanu klasy 5 (twardszego i lżejszego od stali wykorzystanej w modelu podstawowym).
Do tego smartwatch został wzbogacony o LED-ową latarkę z funkcją sygnału SOS oraz oferuje bardziej szczegółowe i interaktywne mapy offline (ułatwiające wyszukiwanie kluczowych punktów) – topograficzne, narciarskie i miejskie.
Ten zegarek przyda się (nie tylko) w terenie
Tak jak jego starszy brat, Amazfit T-Rex 3 Pro oferuje dwuzakresowy GPS oraz obszerny zestaw funkcji treningowych i zdrowotnych. Łącznie oddaje do dyspozycji użytkowników ponad 180 trybów sportowych (w tym HYROX) i monitoruje takie parametry, jak VO2max, obciążenie treningowe czy czas regeneracji. Mierzy też puls i – to nowość – poziom zmęczenia (BioCharge Energy Score).
Jedynym pogorszeniem względem modelu podstawowego jest nieco krótszy czas działania. W modelu 48 mm skrócił się z 27 do 25 dni, a w wariancie 44 mm sięga 17 dni. Podsumujmy…
Specyfikacja Amazfit T-Rex 3 Pro vs Amazfit T-Rex 3 – porównanie
|Amazfit T-Rex 3 Pro
|Amazfit T-Rex 3
|Rozmiar ekranu
|44 mm (1,32″) / 48 mm (1,5″)
|48 mm (1,5″)
|Typ panelu
|AMOLED
|AMOLED
|Maksymalna jasność
|3000 nitów
|2000 nitów
|Ochrona ekranu
|Szkło szafirowe
|Gorilla Glass
|Materiał pierścienia
|Stop tytanu
|Stal nierdzewna
|Wodoszczelność
|10 ATM (do 45 metrów)
|10 ATM (do 45 metrów)
|Czas pracy
|Do 25 dni (48 mm),
do 17 dni (44 mm)
|Do 27 dni
|Sensory
|BioTracker 6.0, akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz barometryczny, termometr
|BioTracker 6.0, akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz barometryczny, termometr
|Mikrofon i głośnik
|Tak
|Nie
|Połączenia tel.
|Tak, przez Bluetooth
|Nie
|Latarka
|Tak
|Nie
|Liczba trybów sportowych
|Ponad 180
|Ponad 170
|GPS
|Tak, dwuzakresowy
|Tak, dwuzakresowy
|NFC
|Tak
|Tak
Ile kosztuje sportowy smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro? Cena w Polsce jest już znana
Smartwatch jest już dostępny na polskim rynku – póki co jedynie w rozmiarze 48 mm i kolorze Tactical Black. Cena w jego przypadku wynosi 1699 złotych. Drugi kolor (Black-Gold) oraz mniejszy rozmiar (w kolorach Gold-Gray i Black-Gold) trafią do sprzedaży nieco później.