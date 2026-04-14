Takiego smartfona jeszcze nie było. Zresztą, to nie tylko smartfon

To smartfon, czytnik e-boooków czy cyfrowy notatnik? Otóż tak się składa, że tak – jak najbardziej. BigMe HiBreak Dual może sprawdzić się w każdym z tych zastosowań, zresztą – podobnie jak poprzednie modele z tej rodziny, również będące kompaktowymi i wielofunkcyjnymi urządzeniami z imitującymi papier panelami typu E Ink. Ta nowinka jest jednak na swój sposób wyjątkowa.

BigMe HiBreak Dual to pierwszy czytniko-smartfon z dwoma ekranami

BigMe HiBreak Dual swoją nazwę zawdzięcza faktowi, że został wyposażony nie w jeden, lecz dwa wyświetlacze. Ten główny to faktycznie kolorowy panel E Ink o przekątnej 6,13 cala – cechuje go zagęszczenie pikseli na poziomie 150 PPI w kolorze oraz 300 PPI w trybie monochromatycznym. Z tyłu natomiast zainstalowany został okrągły ekran LCD o średnicy 1,85 cala i rozdzielczości 360×360 pikseli.

Panel z tyłu służy przede wszystkim do wyświetlania widżetu zegara i szybkich powiadomień z telefonu, ale może też pełnić funkcję podglądu podczas robienia zdjęć czy nagrywania filmów. Do tego zadania oddelegowany został aparat o rozdzielczości 20 Mpix. Z przodu natomiast – tuż nad ekranem – zamontowano kamerkę do selfie o rozdzielczości 5 Mpix.

BigMe HiBreak Dual (fot. BigMe)

Tymczasem zajrzyjmy do środka. BigMe HiBreak Dual został wyposażony w leciwy, ale przyzwoity, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080 o częstotliwości taktowania 2,6 GHz, z którym współpracuje 8 GB lub 12 GB RAM (w zależności od konfiguracji). Do tego dochodzi maksymalnie 256 GB pamięci masowej, którą w razie czego można rozszerzyć, wykorzystując w tym celu kartę microSD.

Specyfikację uzupełniają: akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowania o mocy 18 W, skaner linii papilarnych, tacka na dwie karty SIM i moduły 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC oraz GPS, a także system Android 14. Urządzenie jest również kompatybilne z rysikiem, stanowiącym opcjonalne akcesorium.

Ile kosztuje BigMe HiBreak Dual?

Premiera odbyć ma się już niebawem, a sugerowane ceny detaliczne urządzenia BigMe HiBreak Dual przedstawiają się w następujący sposób:

8/128 GB (samo urządzenie) – 539 dolarów (równowartość ~1945 złotych),

12/256 GB (samo urządzenie) – 599 dolarów (~2160 złotych).

8/128 GB (z etui i rysikiem) – 629 dolarów (~2270 złotych).

12/256 GB (z etui i rysikiem) – 689 dolarów (~2485 złotych).

Na razie nie wiadomo jeszcze, czy urządzenie będzie też dostępne na polskim rynku, ale taki scenariusz jest jak najbardziej prawdopodobny, bo inne modele z tej serii trafiały do naszego kraju.