Garmin D2 Mach 2 Pro
Nowy Garmin dla tych, którzy mierzą wyżej. Ma unikatowe funkcje

Mateusz Budzeń·
Zadebiutował Garmin D2 Mach 2 Pro. Mamy do czynienia z zegarkiem dla konkretnej grupy klientów.

Garmin D2 Mach 2 Pro – pierwszy taki zegarek dla pilotów

Na początku tego roku na rynek został wprowadzony Garmin Approach J1, czyli model dla młodych golfistów. Teraz producent zegarków sportowych postanowił pokazać urządzenie stworzone z myślą o kolejnej, raczej też niszowej grupie odbiorców – Garmin D2 Mach 2 Pro ma spodobać się pilotom.

Warto podkreślić, że to pierwszy lotniczy zegarek Garmina z technologią inReach, która zapewnia łączność w różnych warunkach. Na pokładzie mamy dwukierunkową łączność satelitarną i komórkową, a więc piloci mają dostęp do wiadomości tekstowych, połączeń głosowych czy funkcji SOS i to bez konieczności utrzymywania ciągłego połączenia ze smartfonem.

Oczywiście nie zabrakło innych rozwiązań, które znane są z lotniczej linii zegarków Garmina. Model D2 Mach 2 Pro oferuje m.in. kolorowe mapy, obejmujące przestrzenie powietrzne, pasy startowe, lotniska, nakładki planów lotów i wiele więcej. Do tego dochodzi opcja połączenia z awioniką, nawigacja do lotniska czy poranny raport z informacjami ważnymi dla pilotów. Użytkownicy powinni też docenić tryb Red Shift.

Oczywiście to wciąż zegarek sportowy

Garmin D2 Mach 2 Pro to także zegarek sportowy, który sprawdzi się w wielu aktywnościach fizycznych. Wyposażony jest 1,4-calowy ekran AMOLED. Wyświetlacz jest dotykowy, ale po interfejsie można poruszać się wyłącznie za pomocą pięciu fizycznych przycisków. Ekran chroniony jest szkłem szafirowym, ramkę i dolną pokrywę zrobiono z tytanu, a reszta obudowy wykonana jest z polimeru wzmocnionego włóknem.

Akumulator pozwala na 24 dni pracy bez ładowarki (12 dni z włączonym Always on Display). Na spodzie znalazł się czujnik tętna znany już z Gamirna Fenix 8 i wielu innych zegarków producenta. Natomiast precyzję śledzenia zapewnia GPS o podwójnej częstotliwości.

Wymiary obudowy wynoszą 51 x 51 x 16,5 mm, a jej waga bez paska to 65 g. Garmin D2 Mach 2 Pro sprawdzi się też w trakcie treningów na basenie – konstrukcja może pochwalić się wodoszczelnością na poziomie 10 ATM.

Garmin D2 Mach 2 Pro – cena i dostępność

Na ten moment zegarek dostępny jest na wybranych rynkach. Jego cena została ustalona na 1549,99 dolarów, co jest równowartością około 5563 złotych.

