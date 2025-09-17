Garmin pokazał aż trzy nowe zegarki. Wśród nich mocno wyczekiwany model

Zadebiutował Garmin Venu 4, czyli zegarek dla tych, którzy potrzebują nieco więcej funkcji typowych dla smartwatchy. Garmin Bounce 2 to model skierowany dla dzieci, a Garmin Instinct Crossover AMOLED jest urządzeniem hybrydowym.

Garmin Venu 4 jako pierwszy z serii otrzymał latarkę

Ponad dwa lata temu pokazano Garmina Venu 3, czyli zegarek, który został stworzony, aby konkurować z popularnymi smartwatchami. Na jego następcę czekało wiele osób, bowiem Venu 3 okazał się zdecydowanie udaną konstrukcją. Wypada wspomnieć, że dziś ten model można kupić w całkiem przyjemnej cenie.

Garmin Venu 4 zachował dość minimalistyczną kopertę i jest dostępny w dwóch rozmiarach – 41 i 45 mm. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i polimeru wzmocnionego włóknem szklanym, a ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. W przypadku mniejszego modelu wymiary koperty wynoszą 41 x 41 x 12 mm, a waga to 33 g (bez paska). Natomiast większy Venu 4 to 45 x 45 x 12 mm i 38 g.

Decydując się na kopertę 41 mm dostajemy 1,2-calowego AMOLED-a o rozdzielczości 390 x 390 pikseli. Większa koperta to także większy AMOLED – 1,4 cala i rozdzielczość 454 x 454 pikseli. Należy odnotować, że zegarek wyposażony jest w latarkę LED, którą jeszcze niedawno mogliśmy spotkać głównie w droższej linii Fenix.

Garmin Venu 4 to także czujnik Elevate Gen 5, pomiar tętna, natlenienia krwi, temperatury skóry czy możliwość zbierania danych ze snu użytkownika. Nie zabrakło bogatego zestawu funkcji sportowych, a za dokładność zapisanej trasy dba GPS z podwójną częstotliwością. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla głośnika i mikrofonu. Mniejszy model zapewnia do 10 dni pracy w trybie smartwatcha, większy do 12 dni.

Ceny Venu 4 zaczynają się od 2369 złotych – dotyczy to wersji 41 i 45 mm. Sprzedaż w oficjalnym sklepie ma ruszyć od 22 września.

Gdzie kupić? Garmin Venu 4 ok. 2369 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Garmin Bounce 2 – nowy zegarek dla dzieci

Do oferty dołączył także Garmin Bounce 2, czyli zegarek przeznaczony dla młodszych użytkowników. Głównym atutem jest zapewnienie rodzicom i opiekunom możliwości nawiązywania połączeń z dzieckiem, a także wysyłania dwukierunkowych wiadomości oraz sprawdzania lokalizacji w czasie rzeczywistym. Konieczne jest jednak opłacanie subskrypcji, aby korzystać z wymienionych funkcji.

Garmin Bounce 2 ma obudowę wykonaną z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, a ekran – jak podaje producent – chroniony jest chemicznie wzmocnionym szkłem. Wymiary koperty wynoszą 43 x 43 x 12,4 mm, a waga to 26,5 g bez paska. Na pokładzie znalazł się 1,2-calowy AMOLED o rozdzielczości 390 x 390 pikseli.

W związku z tym, że mamy do czynienia z produktem Garmina, to nie mogło zabraknąć wsparcia dla aktywności fizycznych. Najmłodsi mogą monitorować przykładowo bieganie, chodzenie, jazdę na rowerze, skakanie na skakance, sporty zespołowe czy nawet dostępny jest trening pływacki stworzony dla dzieci.

Garmin Bounce 2 został wyceniony na 1289 złotych w oficjalnym sklepie producenta. Można już składać zamówienia.

Gdzie kupić? Garmin Bounce 2 ok. 1289 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Garmin Instinct Crossover AMOLED, czyli hybrydowy zegarek

Ten zegarek wyróżnia się mechanicznymi wskazówkami, ale nie zabrakło w nim wyświetlacza AMOLED. Zaletą ma też być czas pracy, który wynosi do 14 dni w podstawowym trybie i nawet 18 dni w trybie oszczędzania energii. Warto jednak wiedzieć, że po włączeniu Always On Display czas pracy spada do 5 dni.

Garmin Instinct Crossover AMOLED ma 1,2-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 390 x 390 pikseli, który umieszczony jest pod warstwą szkła szafirowego. Obudowa wykonana jest z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym i ze stali nierdzewnej. Jej wymiary wynoszą 46,6 x 46,6 x 15,1 mm, a waga to 67 g, aczkolwiek producent nie precyzuje, czy jest to waga samej koperty, czy jednak wartość liczona wraz z paskiem.

Zegarek spełnia standard MIL-STD-810 i ma klasę wodoszczelności 10 ATM. Co ciekawe, oferuje technologię RevoDrive, która ma zapewnić dokładny, analogowy pomiar czasu, a w przypadku znacznego wstrząsu podczas aktywności, uruchomi automatyczną kalibrację, aby zagwarantować dokładne odmierzanie czasu. Do tego dochodzi zestaw rozbudowanych funkcji zdrowotnych i wiele pomiarów aktywności, aczkolwiek należy pogodzić się z obecnością czujnika tętna starszej generacji.

Cena Garmina Instinct Crossover AMOLED została ustalona 2579 złotych. Można już składać zamówienia.