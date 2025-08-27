Premiera Suunto Race 2. Jedną nowość docenią wszyscy sportowcy

Jeśli potwierdzą się zapewnienia producenta, Suunto Race 2 powinien okazać się bardzo dobrym zegarkiem sportowym. Firma pokazała również słuchawki Suunto Wing 2.

Debiutuje Suunto Race 2 z kluczowym ulepszeniem

W maju tego roku miała miejsce premiera Suunto Run, czyli niedrogiego zegarka, który powinien sprostać wymaganiom nawet bardziej zaawansowanych biegaczy. Teraz natomiast do oferty producenta dołącza Suunto Race 2, a więc następca zegarka z górnej półki. Owszem, cena jest odczuwalnie wyższa, ale trzeba przyznać, że przykładowo zegarki Garmina potrafią być jeszcze droższe.

Suunto Race 2 – podobnie jak jego poprzednik – ma dość sporą, okrągłą kopertę. Chociaż, jak na sprzęt tego typu, nie jest ona przesadnie gruba – wymiary wynoszą 49 x 49 x 12,5 mm. Z kolei waga to 76 g. Koperta została wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, a pierścień, otaczający ekran, powstał ze stali nierdzewnej. Dostępna jest też droższa wersja, w której pierścień jest tytanowy, wymiary są identyczne, ale waga wynosi 65 g.

Niezależnie od wybranego wariantu, ekran zawsze chroniony jest szkłem szafirowym. Wyświetlacz LTPO AMOLED ma 1,5 cala i rozdzielczość 466 x 466 pikseli. Ekran jest dotykowy, ale nie zabrakło zestawu fizycznych przycisków i pokrętła, które umożliwiają sprawne poruszanie się po oprogramowaniu zegarka.

Suunto Race 2 oferuje ponad 115 trybów sportowych, a do biegania i wielu innych aktywności przyłożono sporo uwagi, zarówno w kwestii ilości zbieranych danych, jak i ich dokładności. Wszyscy miłośnicy aktywności fizycznych mają docenić udoskonalony czujnik optyczny tętna, który jest tym najlepszym z dotychczas zaprezentowanych.

Na wpisanie na listę zalet zasługują darmowe mapy offline, a także długi czas pracy. W pełni naładowany akumulator zapewnia do 18 dni pracy w trybie zegarka i do 30 dni w trybie czuwania. Z kolei wysoką dokładność śledzenia trasy ma oferować GPS o podwójnej częstotliwości.

Suunto Race 2 w wersji z pierścieniem ze stali nierdzewnej został wyceniony na 2199 złotych, z kolei wariant tytanowy na 2599 złotych. Zegarek jest już dostępny w sprzedaży.

Słuchawki Suunto Wing 2, czyli dodatkowy kompan podczas treningów

Podejrzewam, że jedną z kluczowych informacji dla potencjalnych użytkowników tych słuchawek jest możliwość łączności z zegarkami Suunto. Producent podaje, że współpracują one ze wszystkimi obecnie oferowanymi zegarkami, ale z wyjątkiem modelu Run. Podczas treningów ważna będzie też waga, która wynosi 35 g, a ramkę wykonano z silikonu i stopu tytanu.

Należy też wspomnieć o technologii przewodnictwa kostnego, a także funkcji open-ear, której zadaniem jest dopuszczenie dźwięków z otoczenia, co pozwala usłyszeć nadjeżdżający samochód, innego biegacza czy rowerzystę. Dodatkowo sterowanie gestami umożliwia dopasowanie głośności muzyki, zmianę słuchanego utworu lub podcastu czy odbieranie połączeń za pomocą prostych ruchów głową, a podwójne mikrofony redukujące szumy zapewniają czystość głosu podczas rozmów lub korzystania z inteligentnego asystenta.

Do poprawy widoczności użytkownika zastosowano w słuchawkach diody LED, a certyfikat IP66 powinien zadowolić tych, którzy trenują na zewnątrz w różnych warunkach. Czas pracy wynosi do 12 godzin, a dostępny w zestawie powerbank zapewnia dodatkowe 24 godziny.

Słuchawki Suunto Wing 2 zostały wycenione na 739 złotych.