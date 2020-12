Smartokazje w T-Mobile pomogą Ci żyć aktywnie i zadbać o zdrowie

Nowy rok to dla wielu osób okazja do tego, aby coś zmienić w swoim życiu, na przykład jego styl. Smartokazje T-Mobile mają w tym pomóc, bo dostępny w ramach tej promocji sprzęt powinien skutecznie zmotywować klientów do większej aktywności fizycznej i zadbania o zdrowie.

„Nowy rok, nowy/nowa ja” – założę się, że jeśli nie Wy, to ktoś z Waszych najbliższych bądź znajomych chociaż raz tak powiedział. Nowy rok to bowiem okazja do noworocznych postanowień, wśród których (oprócz rzucania palenia i/lub alkoholu) często spotyka się właśnie zmianę stylu życia na bardziej aktywny i zdrowszy. Smartokazje T-Mobile powinny do tego zmotywować.

Smartokazje T-Mobile

T-Mobile przygotowało w sumie aż 30 różnych zestawów, aby każdy klient znalazł odpowiedni dla siebie. Operator poleca na przykład smartfon Samsung Galaxy A42 5G za złotówkę na start w abonamencie M za 105 złotych miesięcznie. Klienci mogą też wybrać ten model wraz ze smartwatchem Samsung Galaxy Watch 3 LTE za 299 złotych na start (300 złotych taniej) w abonamencie L za 165 złotych miesięcznie. Warto tutaj przypomnieć, że użytkownicy będą mogli skorzystać z usługi MultiSIM, tj. korzystać ze swojego numeru telefonu zarówno na smartfonie, jak i smartwatchu.

źródło: T-Mobile

Jeśli ktoś jednak nie potrzebuje smartwatcha, może zamiast niego wybrać zestaw z opaską sportową Samsung Galaxy Fit 2 za złotówkę na start w abonamencie M za 115 złotych miesięcznie.

Z kolei dla osób preferujących urządzenia marki Xiaomi, T-Mobile przygotowało zestaw, w skład którego wchodzi smartfon Redmi Note 9 i opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 – jest on dostępny za złotówkę na start w abonamencie M za 95 złotych miesięcznie.

źródło: T-Mobile

Smartokazje T-Mobile to jednak nie tylko urządzenia i zestawy w abonamencie – operator pozwala również kupić kilka wearables na raty 0%. Dostępne są m.in. wspomniane już Samsung Galaxy Watch 3 LTE za w sumie 2000 złotych (co jest najlepszą ofertą na rynku) oraz Xiaomi Mi Band 5 (12 rat po 10 złotych każda + 9 złotych na start).

Wszystkie Smartokazje T-Mobile można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej T-Mobile.