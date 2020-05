Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro i Xiaomi Mi Note 10 Lite wchodzą do Polski. Znamy ceny!

Historia serii Redmi Note 9 jest dość zawiła i pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. W tym momencie to jednak zupełnie nieistotne, bowiem do już dostępnego w Polsce Redmi Note 9S dołączają właśnie Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro. Wraz z nimi do Polski trafia średniak, który wygląda jak flagowiec – Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro i Xiaomi Mi Note 10 Lite – cena w Polsce

Jako że o całej serii Redmi Note 9 mogliście przeczytać na Tabletowo całą masę artykułów (w większości o premierach poszczególnych modeli, a trochę ich było w ostatnim czasie), od razu przejdziemy do najważniejszego, czyli cen właśnie wprowadzonych do Polski modeli z tej rodziny.

Oto one:

Redmi Note 9 3 GB/64 GB – 899 złotych

Redmi Note 9 4 GB/128 GB – 999 złotych

Redmi Note 9 Pro 6 GB/64 GB – 1299 złotych

Redmi Note 9 Pro 6 GB/128 GB – 1399 złotych

Przy okazji warto przypomnieć, że za dostępnego od zeszłego tygodnia w Polsce Redmi Note 9S należy zapłacić od 1099 złotych do 1199 złotych (za – odpowiednio – konfigurację 4 GB/64 GB i 6 GB/128 GB). Ceny wszystkich smartfonów z serii Redmi Note 9 są więc mocno zbliżone do siebie – nie trzeba aż tak dużo dopłacić, aby mieć lepszy model.

Flash Sale Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro zostanie przeprowadzona 22 maja 2020 roku w sklepie mi-home.pl. Przedsprzedaż w innych sklepach ruszy zaś 25 maja, natomiast regularna od 1 czerwca.

Jeśli z kolei chodzi o Xiaomi Mi Note 10 Lite, to będzie on dostępny w dwóch wersjach: z 6 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej. Tę pierwszą klienci w Polsce kupią za 1599 złotych, zaś drugą za 1699 złotych.

Flash Sale Xiaomi Mi Note 10 Lite zostanie przeprowadzona już jutro, tj. 15 maja 2020 roku. Klienci, którzy kupią go w jej trakcie, dostaną w prezencie półroczną ochronę ekranu i słuchawki TWS Xiaomi Mi True Wireless Earbuds.

Przedsprzedaż rozpocznie się zaś 18 maja, a sprzedaż regularna od 25 maja 2020 roku.

Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro i Xiaomi Mi Note 10 Lite – najważniejsze informacje

Jako że wszystkie smartfony z serii Redmi Note 9 są do siebie baaaardzo podobne, zwrócę uwagę tylko na najważniejsze różnice. Redmi Note 9 ma 6,53-calowy ekran, procesor MediaTek Helio G85, moduł NFC i czytnik linii papilarnych na panelu tylnym. Redmi Note 9 Pro oferuje zaś przede wszystkim aparat o rozdzielczości 64 Mpix na tyle, komunikację NFC i wsparcie dla superszybkiego ładowania przewodowego 30 W.

Jeśli natomiast chodzi o Xiaomi Mi Note 10 Lite, to on różni się od Xiaomi Mi Note 10 przede wszystkim aparatem głównym – zamiast 108 Mpix jest sensor o rozdzielczości 64 Mpix, a do tego 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym, 5 Mpix do pomiaru głębi i 2 Mpix do zdjęć makro. Na przodzie znajduje się zaś pojedynczy 16 Mpix (zamiast 32 Mpix). Pozostała specyfikacja w obu smartfonach jest już identyczna.

Źródło: Xiaomi Polska