TikTok przestanie się cackać z niepokornymi użytkownikami

Media społecznościowe byłyby wspaniałym miejscem, gdyby nie korzystali z nich również ludzie, którzy zachowują się nieodpowiednio. TikTok chce być jak najbardziej przyjazną dla użytkowników platformą, dlatego zdecydował na aktualizację Zasad Społeczności.

Co oznacza najnowsza aktualizacja Zasad Społeczności na TikToku?

Platforma zredagowała definicje, aby zapewnić większą przejrzystość swoich polityk, na przykład dotyczących mowy nienawiści i dezinformacji zdrowotnej. Dodano też informacje na temat tego, w jaki sposób moderowane są funkcje TikToka, takie jak wyszukiwanie, audycje LIVE i feed „Dla Ciebie”.

Najnowsza aktualizacja zmienia też standardy kwalifikacji treści do sekcji „Dla Ciebie”, aby trafiały do niej materiały, które są odpowiednie dla szerokiego grona użytkowników. Platforma będzie w tym przypadku bardzo surowa – jeśli jakiś użytkownik wielokrotnie opublikuje treści niezgodne ze standardami i zasadami tej sekcji, jego całe konto może zostać tymczasowo uznane za niekwalifikowane do rekomendowania.

Na tym nie koniec – TikTok również utrudni innym użytkownikom znalezienie takiego konta. Oczywiście jego właściciel otrzyma powiadomienie o objęciu go sankcjami i będzie mógł się odwołać od tej decyzji, jeżeli się z nią nie zgodzi. Ponadto niesforni twórcy mogą spodziewać się ostrzeżeń.

W najnowszej aktualizacji wprowadzono bowiem regułę ostrzeżenia za pierwsze naruszenie Zasad Społeczności – nie będzie ono wliczane do sumy ostrzeżeń na koncie. Także w tym przypadku użytkownicy otrzymają informację, dlaczego dostali ostrzeżenie i jak mogą się odwołać. W przypadku wybranych naruszeń TikTok nie zamierza wysyłać ostrzeżeń, tylko od razu zablokuje dane konto – mowa tu o sytuacjach, w których ktoś na przykład podżega do przemocy.

TikTok ułatwi też sprawdzenie statusu swojego konta

Platforma zdecydowała się również wprowadzić funkcję o nazwie „Sprawdź Konto” na stronie „Status konta”, która umożliwi twórcom szybkie zweryfikowanie stanu konta i ostatnich 30 postów oraz sprawdzenie pozycji ich konta w odniesieniu do zasad serwisu. Ponadto dostarczy informacje o ewentualnych ograniczeniach za naruszenia i usunięciu ich treści.

Zaktualizowane Zasady Społeczności zaczną obowiązywać od maja 2024 roku. Równocześnie opublikowano Kodeks Postępowania Twórcy TikToka, który wejdzie w życie w nadchodzących tygodniach i stanowi uzupełnienie Zasad Społeczności oraz Regulaminu.