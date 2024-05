Smartfon Xiaomi Mix Fold 4 będzie niewiarygodnie smukły

Ostatni składany smartfon Xiaomi – Mix Fold 3 – zadebiutował w sierpniu 2023 roku. Niedługo zatem minie już rok od jego premiery i producent w pocie czoła pracuje nad bezpośrednim następcą. I nie tylko, bo powstaje też pierwszy model z klapką jak Motorola Razr. Właśnie pojawiło się sporo ciekawych informacji na temat nadchodzącej dwójki.

Smartfon Xiaomi Mix Fold 4 będzie imponować swoją smukłością

To zabawne, że Samsung, który wraz z Huawei stworzył segment składanych urządzeń, łączących w sobie smartfon i tablet, dał się wyprzedzić przez konkurencję z Chin. Galaxy Z Foldy przy chińskich składakach wyglądają bowiem jak grubasy.

Aktualnie najtańszym składanym smartfonem jest Honor Magic V2 (na zdjęciu powyżej), który po złożeniu ma grubość mniejszą niż 1 cm, a po rozłożeniu mniej niż 5 mm. Honor nie będzie jednak długo cieszyć się ze swojego rekordu, gdyż zdetronizować go ma nadchodzący Mix Fold 4. Tutaj warto przypomnieć, że złożony Mix Fold 3 ma grubość 10,9 mm, a rozłożony 5,3 mm.

Mix Fold 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Nie tylko z powodu niewiarygodnej smukłości nowy składak chińskiego giganta zapowiada się interesująco. Zaoferuje bowiem również imponującą specyfikację techniczną, na czele z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oraz 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej (choć mogą pojawić się też inne konfiguracje).

Ponadto Mix Fold 4 zaoferuje 50 Mpix aparat główny z matrycą 1/1,55″ i optyczną stabilizacją obrazu, 60 Mpix teleobiektyw portretowy z sensorem 1/2,8″ i 2x zoomem optycznym, 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 10 Mpix o budowie peryskopowej z 5x zoomem optycznym.

Specyfikację Mix Fold 4 uzupełni jeszcze akumulator o pojemności 5000 Mpix ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W i indukcyjnego. Obudowa smartfona ma być wodoodporna.

A co z Xiaomi Mix Flip?

Model ten będzie dzielił część parametrów z Mix Fold 4, ponieważ on też zostanie wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oraz aparaty 50 Mpix (1/1,55″) z OIS i portretowy 60 Mpix (1/2,8″ OV60A) z 2x zoomem optycznym.

Premiera Mix Fold 4 i Mix Flip planowana jest na trzeci kwartał 2024 roku, czyli w okresie od 1 lipca do 30 września. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że nowy Mix Fold będzie dostępny wyłącznie w Chinach, podczas gdy pierwszy clamshell chińskiej marki może trafić do sprzedaży również w innych krajach.