Tymi słuchawkami Sennheiser wypełnia lukę w swojej ofercie

To nie są pierwsze całkowicie bezprzewodowe słuchawki w ofercie marki Sennheiser – modele spod znaku Momentum czy CX od wielu lat cieszą się nie tylko dużym zainteresowaniem, ale też dobrą sławą. Są to za to pierwsze TWS-y w rodzinie Accentum i na dobrą sprawę będą pełnić funkcje czegoś w rodzaju pomostu pomiędzy dwiema seriami wymienionymi wcześniej.

Sennheiser Accentum True Wireless – pierwsze TWS-y w rodzinie

Krótko mówiąc: słuchawki Sennheiser Accentum True Wireless mają być ciekawą opcją dla osób, którym marzą się dobre słuchawki TWS i oczekują czegoś więcej niż oferuje seria CX, a równocześnie nie chcą wydawać aż tylu pieniędzy, jakich żąda się za modele spod znaku Momentum.

Słuchawki zostały wyposażone w 7-milimetrowe przetworniki True Response, które wedle zapewnień producenta „odtwarzają mocny i wciągający bas, naturalne średnie i wyraźne wysokie tony”. Równocześnie cechować mają się też bardzo niskim poziomem zniekształceń.

W tym miejscu wypada wspomnieć również o 5-pasmowym korektorze EQ, technologii Bluetooth 5.3 z obsługą LE Audio i Auracast, a także o zgodności z czterema kluczowymi kodekami: AAC, aptX, LC3 i SBC.

Nie tylko jakość dźwięku

Komfort słuchania muzyki poprawia także hybrydowy system redukcji szumów, pozwalający odciąć się od hałasu tła. Dostępny jest też tryb transparentny, zapewniający dobrą słyszalność dźwięków otoczenia bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu. Aktywacji można dokonać poprzez dotykowe panele na urządzeniu. Wraz z wieloma innymi ustawieniami opcję znajdziemy też w aplikacji Sennheiser Smart Control.

Charakterystyczna dla tego urządzenia jest również konstrukcja. Sennheiser chwali się współpracą z topowym producentem aparatów słuchowych (Sonova) i wspólną analizą tysięcy modeli uszu. Efektem ma być kształt zapewniający możliwie wysoki komfort i stabilność dla jak największej grupy użytkowników. W razie potrzeby można zmienić rozmiar wkładek dousznych (w zestawie znajdują się cztery komplety).

Na koniec jeszcze kilka słów o akumulatorze. Słuchawki działają do 8 godzin między jednym ładowaniem a drugim. Etui natomiast pozwala wydłużyć ten czas do 28 godzin. Uzupełnianie energii można zrealizować przez tradycyjny kabelek USB-C lub wykorzystując bezprzewodową technologię Qi. Ciekawostka: 10-minutowe ładowanie zapewnia 1 godzinę słuchania muzyki.

Cena i dostępność

Słuchawki Sennheiser Accentum True Wireless oficjalnie trafią do sprzedaży w Polsce już 21 maja. Cena wyniesie 879 złotych, niezależnie od wybranego koloru, a gamę tworzą dwa klasyczne warianty: biały i czarny.