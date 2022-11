Wiemy, co zaserwuje Sony w 2023 roku. Prawdziwa gratka nie tylko dla fanów Xperii

Sony nie jest producentem, którego smartfony pożądają miliardy klientów na całym świecie. Mimo to nie rezygnuje z ich produkcji, choć jednocześnie Japończycy znacząco okroili swoje portfolio. Za zamkniętymi drzwiami trwają prace nad kolejnymi Xperiami. Nie są one jednak szczelnie zatrzaśnięte, ponieważ wydostały się przez nie informacje na temat nadchodzących smartfonów.

Sony w 2023 roku wprowadzi na rynek sześć nowych Xperii, w tym jedną (potencjalnie) kompaktową

Japończycy pracują nad sześcioma nowymi modelami, aczkolwiek dwa z nich mają być bliźniaczymi Xperiami, przeznaczonymi na różne rynki. Jeżeli brzmi to Wam znajomo, to macie rację – chodzi tu o Xperię Ace IV, która ma być sprzedawana poza Japonią pod inną nazwą. Według ostatnich informacji, zostanie ona wyposażona w 5,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2520×1080 pikseli (proporcje 21:9), co oznacza, że powinna być naprawdę kompaktowa (jeśli tylko Sony nie przesadzi z grubością ramek).

Xperia Ace III (źródło: Sony)

Ponadto ta potencjalnie kompaktowa Sony Xperia zaoferuje 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 18 W. Sercem smartfona zostanie zaś procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 z modemem 5G. Znając Japończyków, można się też spodziewać normy IP67/68, aczkolwiek nie można również wykluczyć, że ficzer ten będzie zarezerwowany dla wersji japońskiej, a sprzedawana na innych rynkach siostra bliźniaczka nie zapewni już gwarancji pyło- i wodoodporności.

Sony pracuje też nad jednym średniakiem i aż trzema flagowcami

Następczyni Xperii Ace III i jej międzynarodowa wersja będą najniżej pozycjonowanymi smartfonami w przyszłorocznym portfolio japońskiego giganta. Przedstawicielem średniej półki ma być model z procesorem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – bezpośredni następca Xperii 10 IV z SoC Qualcomm Snapdragon 695.

We flagową półkę Sony uderzy natomiast trzema smartfonami z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Jeśli Japończycy nie szykują żadnej niespodzianki, to będą to Sony Xperia 1 V, Xperia 5 V i Xperia PRO-II. Co więcej, w jednym z ww. modeli zostanie zastosowany ekranowy czytnik linii papilarnych, czyli coś niespotykanego w Xperiach.

Xperia PRO-I (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Oczywiście nie należy spodziewać się, że Sony zaprezentuje wszystkie nowe Xperie za jednym zamachem, choć tak się zdarzyło w przypadku Xperii 1 III, Xperii 5 III i Xperii 10 III. Japończycy raczej będą dozować nowe urządzenia, szczególnie że w 2023 roku pojawi się wiele okazji do ich prezentacji, w tym targi CES 2023 (5-8 stycznia), MWC 2023 (27 lutego – 2 marca) i IFA 2023 (1-5 września).

Na którą Sony Xperię czekacie najbardziej? Ja zdecydowanie na tę potencjalnie kompaktową!