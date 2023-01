Klawiatury Apple do iPadów w promocji, nawet kilkaset złotych taniej

Jeśli szukasz dobrej okazji, aby kupić klawiaturę Apple do swojego iPada, to na Amazonie czekają na Ciebie ciekawe promocje. Można tam znaleźć klawiatury Apple w cenach niższych nawet o kilkaset złotych. To świetna okazja, aby dodać do swojego urządzenia nową funkcjonalność w atrakcyjnej cenie. Co oferują klawiatury, które teraz kupisz taniej?

Klawiatura Apple Magic Keyboard

Apple Magic Keyboard to bezprzewodowa klawiatura przeznaczona dla iPada Pro 11 (3. generacji) oraz iPada Air (5. generacji). Jest ona wyposażona w gładzik, który obsługuje kursor i gesty Multi‑Touch dostępne w systemie iPadOS. Klawiatura ta jest również wyposażona w zintegrowany uchwyt, dzięki któremu możesz swobodnie trzymać swoje urządzenie w dowolnym położeniu.

Klawiatura Apple Magic Keyboard jest bardzo cienka i lekka, dzięki czemu łatwo ją przenosić. Została też wyposażona w wygodne, podświetlane klawisze z mechanizmem nożycowym o skoku 1 mm, które pozwalają pisać cicho i precyzyjnie. Magic Keyboard spełnia również funkcje etui, skutecznie chroniąc tablet.

Ten produkt można obecnie kupić na Amazonie taniej aż o 34%. Zamiast sugerowanej ceny wynoszącej 1899 złotych, teraz za Apple Magic Keyboard trzeba zapłacić 1249 złotych.

Klawiatura Apple Magic Keyboard (źródło: Apple)

iPad z klawiaturą Smart Keyboard Folio

Podobnie jak powyżej opisane akcesorium, Smart Keyboard Folio przeznaczone jest do iPada Pro 11 (3. generacji) oraz Air (5. generacji). Największą różnicą pomiędzy tymi dwoma klawiaturami Apple jest fakt, że w tym wypadku nie mamy już możliwości korzystania z touchpada.

Konstrukcja tego etui z klawiaturą pozwala na swobodną zmianę kąta nachylenia ekranu. Została również wyposażona w wygodne klawisze, które ułatwiają pisanie. Smart Keyboard Folio jest dobrym rozwiązaniem dla osób, szukających wygodnej klawiatury do swojego iPada, a jednocześnie chcących mieć możliwość ochrony ekranu swojego urządzenia przed zarysowaniami i zabrudzeniami.

klawiatura Apple Smart Keyboard Folio (źródło: Apple)

Klawiaturę Apple Smart Keyboard Folio można teraz w serwisie Amazon kupić taniej o 28%. Promocyjna cena tego akcesorium to 789 złotych, zamiast sugerowanej ceny 1099 złotych.

Przy okazji omawiania klawiatur Apple warto dodać, że istnieją tańsze alternatywy dla powyżej przedstawionych produktów. Dobrym przykładem mogą być zaprezentowane niedawno akcesoria do najnowszej serii urządzeń Apple od Logitech.