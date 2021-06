Oto nowa Motorola Defy. Legendarna marka reaktywuje kolejną serię

W 2019 roku kultowa Motorola RAZR powróciła w wielkim stylu i wiele wskazuje na to, że legendarna marka widzi w składanych smartfonach ogromny potencjał. Dziś natomiast jesteśmy świadkami reaktywacji kolejnej serii z tradycjami – Motorola Defy.

Oto nowa Motorola Defy 2021

Motorola podjęła współpracę z Bullitt Group, która wzięła na siebie ciężar stworzenia nowego smartfona z legendarnym logo na obudowie. Ma on spełnić oczekiwania użytkowników, wymagających od urządzenia dużej wytrzymałości na wiele czynników zewnętrznych.

Bo właśnie ona jest tym, co ma zachęcić klientów do zakupu nowej Motoroli Defy. Smartfon bez obaw można zanurzyć w wodzie na głębokość 1,5 metra na 35 minut, ponieważ ma on obudowę z certyfikatem IP68, gwarantującym również ochronę przed wnikaniem pyłu do środka. Ponadto (według deklaracji producenta) jest w stanie wytrzymać upadki z wysokości do 1,8 metra i może pochwalić się jeszcze certyfikatem zgodności z normami wojskowymi MIL SPEC 810H, który potwierdza, że urządzenie wytrzyma wszelkiego rodzaju naprężenia i nie straszne mu ekstremalne temperatury.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest szkło Corning Gorilla Victus pokrywające wyświetlacz, a także (odłączany) pasek, który można założyć na rękę. Producent zastosował do tego też chropowate wykończenie obudowy, co daje pewność, że smartfon nie wyślizgnie się z ręki. Co ciekawe, Motorola informuje również, że urządzenie można bez obaw myć mydłem i łagodnymi środkami dezynfekującymi.



Motorola Defy (źródło: Motorola)

Specyfikacja Motorola Defy 2021

Specyfikacja Motorola Defy 2021 wydaje się kwestią drugorzędną, ponieważ lista parametrów jest dość przeciętna. Najmocniejszymi stronami tego smartfona zdają się być aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix (f/1.8), akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 20 W przez USB-C, moduł NFC i programowalny klawisz skrótu z trybem Push to Talk. Za zalety można też uznać Dual SIM (nano SIM + microSD) oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Pozostała specyfikacja Motorola Defy 2021 jest raczej przeciętna, ponieważ obejmuje m.in. 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ oraz procesor Qualcomm Snapdragon 662, a także 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Do tego są jeszcze dwa 2 Mpix aparaty do pomiaru głębi i zdjęć makro (na tyle), jeden 8 Mpix na przodzie i preinstalowany system operacyjny Android 10 (Motorola zapowiada jednak aktualizację do Androida 11, podobnie jak aktualizacje zabezpieczeń przez dwa lata).

Motorola Defy (źródło: Motorola)

Cena Motorola Defy w Polsce

Cena Motorola Defy w Polsce została ustalona na 1499 złotych. Nowy smartfon jest już dostępny w przedsprzedaży, natomiast jego regularna sprzedaż rozpocznie się 1 lipca 2021 roku.