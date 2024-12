Nowa seria smartfonów Infinix debiutuje w polskich sklepach. Jest też promocja na akcesoria

Do asortymentu polskich sklepów dołącza nowa seria smartfonów – Infinix Hot 50. Na rynek trafiają trzy modele wycenione na mniej niż tysiąc złotych. Dodatkowo marka przygotowała promocje na wybrane urządzenia mobilne i akcesoria.

Infinix Hot 50i, Hot 50 i Hot 50 Pro debiutują na polskim rynku

Polski rynek zyskuje trzy kolejne smartfony marki Infinix. Nowa seria obejmuje modele: Hot 50i, Hot 50 i Hot 50 Pro. Infinix Hot 50i oferuje 4 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 8 GB i 128 GB pamięci wewnętrznej. Został on również wyposażony w akumulator 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 18 W, procesor MediaTek Helio G81, a także ekran o przekątnej 6,7 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Rozdzielczość głównego aparatu wynosi 48 Mpix, a przedniego 8 Mpix. Sprzęt sprzedawany jest w kolorze czarnym i szarym. Sugerowana cena detaliczna wynosi 599,99 złotych.

Z kolei nieco wyższej pozycjonowany model – Infinix Hot 50 – wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Urządzenie to ma też akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W. Oferowane jest w dwóch konfiguracjach pamięci – 8/128 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 16 GB lub 6/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 12 GB. Sercem tego smartfona jest procesor MediaTek Helio G100. Sprzęt ten oferuje również aparat główny 50 Mpix oraz przedni 8 Mpix. Infinix Hot 50 w wariancie 8/128 GB wyceniono na 749,99 złotych, a w konfiguracji 6/256 GB na 799,99 złotych. Urządzenie sprzedawane jest w kolorze zielonym szarym i czarnym.

Najwyżej pozycjonowany model z debiutującej na polskim rynku serii to Infinix Hot 50 Pro, który oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 33 W, a także procesor MediaTek Helio G100. Sprzęt ten sprzedawany jest w konfiguracji 8/128 GB lub 8/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 16 GB i jest dostępny w kolorze niebieskim, czarnym i szarym. Wersję 8/128 GB wyceniono na 899,99 złotych, podczas gdy cena wariantu 8/256 GB wynosi 999,99 złotych.

Wszystkie modele z serii Hot 50 dostępne są w sieciach partnerskich oraz autoryzowanym sklepie Infinix. Urządzenia sprzedawane są w zestawie z ładowarką, kablem, przezroczystym etui oraz słuchawkami.

Infinix Hot 50 Pro (źródło: Infinix)

Marka zapowiada, że w przyszłości w polskich sklepach pojawi się też model Hot 50 Pro+, który określany jest przez producenta „najcieńszym na świecie smartfonem z zakrzywionym ekranem”. Jego grubość to jedynie 6,8 milimetra.

Promocja Infinix – kup smartfon lub smartwatch i zaoszczędź na akcesoriach

Infinix wraz z sieciami partnerskimi przygotował również kilka promocji na urządzenia, które w tym roku miały swoją premierę. Kupując jeden z wybranych smartfonów lub smartwatch, możesz dobrać akcesorium (słuchawki albo powerbank) i zapłacić tylko połowę jego ceny.

W przypadku zakupu wybranych smartfonów z serii Infinix Note 40, Note 30 Pro i Zero 40 możesz także za złotówkę odebrać ładowarkę bezprzewodową.