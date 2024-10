Nowy smartfon Infinix namiesza wśród budżetowców?

Infinix kontynuuje ekspansję na rynku smartfonów, a jego najnowszy model, Infinix Hot 50 Pro Plus, właśnie zadebiutował. Ten smartfon wyróżnia się nie tylko atrakcyjną (jak na swój segment) specyfikacją, ale także wyjątkowo smukłym designem, który może przyciągnąć wielu użytkowników. Co z jego ceną i dostępnością?

Specyfikacja Infinix Hot 50 Pro Plus

Infinix Hot 50 Pro Plus został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+, który może pochwalić się odświeżaniem ekranu na poziomie 120 Hz. Jak przekonuje producent, jedną z głównych zalet tego modelu jest jego smukłość. Smartfon ma zaledwie 6,8 mm grubości, co sprawia, że można go zaliczyć to jednego z najcieńszych smartfonów w tym segmencie.

Pod maską znalazł się procesor MediaTek Helio G100 oraz 8 GB RAM. Dodatkowo urządzenie oferuje 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Infinix Hot 50 Pro Plus oferuje również funkcję wirtualnego rozszerzenia RAM do 16 GB.

W kwestii zabezpieczeń smartfon wyposażono w czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem, a IP54 zapewnia ochronę przed pyłem i wodą. Smartfon jest także zoptymalizowany do pracy z mokrymi palcami, co jest praktycznym rozwiązaniem w codziennym użytkowaniu.

Jednym z elementów, którym szczególnie chwali się producent na swojej stronie internetowej, jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie o mocy 33 W. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na długi czas pracy na jednym ładowaniu. Infinix Hot 50 Pro Plus wyróżnia się także dwoma głośnikami stworzonymi we współpracy z JBL.

Infinix Note 50 Pro Plus (źródło: Infinix)

Dostępność i ceny Infinix Hot 50 Pro Plus

Smartfon dostępny jest w trzech kolorach, a jego konstrukcja została zaprojektowana w oparciu o TitanWing Architecture, co ma być synonimem łączenia smukłości z wytrzymałością. Infinix Hot 50 Pro Plus zadebiutował póki co w Kenii, gdzie można go już zamawiać w przedsprzedaży.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup w ramach promocji, otrzymają dodatkowy prezent w postaci smartwatcha Watch 1. Nie wiadomo, czy sprzęt zadebiutuje globalnie. Niemniej jednak, jeśli pojawiłby się na polskim rynku w cenie oscylującej około 1000 złotych, mógłby znaleźć sporo potencjalnych klientów. Szkoda jedynie braku 5G – to kolejny telefon z 4G.