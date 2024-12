Elektronika za pół ceny w Biedronce na święta

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, ale wciąż jest jeszcze trochę czasu, żeby kupić podarunki dla najbliższych lub siebie. W sklepie Biedronka Home jest promocja, w ramach której wiele przydatnych na co dzień urządzeń elektronicznych kupicie nawet o ponad połowę taniej.

Promocja na święta w sklepie Biedronka Home – elektronika taniej nawet o ponad 50%

Niedawno w sklepie Biedronka Home obowiązywała promocja na Black Friday 2024, w ramach której można było dokupić drugie urządzenie za 1 złoty. W niejednym przypadku było to opłacalne. Teraz natomiast można skorzystać z oferty przygotowanej z myślą o Bożym Narodzeniu. W jej przypadku rabaty przekraczają nawet 50%.

Wśród przecenionych produktów z kategorii Elektronika znajdują się:

głośnik Bluetooth Blow BT460 2×10 W za 52,90 złotych,

smartwatch Tracer SMK3 za 79 złotych,

smartwatch Imiki ST2 z funkcją rozmów (wymagane połączenie przez Bluetooth z telefonem) za 99 złotych,

smartwatch Tracer SM6 za 99 złotych,

smartwatch Extralink Lifestyle za 99 złotych,

kamer wewnętrzna IP Tracer Focus 3 za 99 złotych,

smartwatch Tracer SM7 z ekranem AMOLED za 129 złotych,

smartwatch Ecowatch 2 za 149 złotych,

przenośny projektor Yoton Y4 720p za 259 złotych,

smartfon Maxcom MS507 za 309 złotych,

monitor Philips 23,8″ IPS Full HD Seria 1000 za 369 złotych,

smart ring Kumi H1 za 399 złotych,

robot sprzątający TCL Sweeva 1000 za 449 złotych,

robot sprzątający TCL Sweeva za 499 złotych,

tablet Blow Platinum Tab 10 4G 4/64 GB wraz z etui z klawiaturą za 499 złotych,

laptop Blackview AceBook 8 za 1499 złotych,

telewizor Philips 50″ 4K (50PUS8009/12) z podświetleniem Ambilight za 1899 złotych.

Niższe ceny obowiązują do 1 stycznia 2025 roku.

Czy Biedronka zdąży dostarczyć zamówienie przez świętami?

Wszystkie oferty dostępne są na stronie poświęconej kategorii Elektronika. Sklep deklaruje, że dostarczy zamówione produkty przed świętami Bożego Narodzenia, ale warunkiem jest złożenie zamówienia do 17 grudnia 2024 roku włącznie (do północy). Dostawa do automatów paczkowych DPD jest darmowa bez względu na kwotę zakupów. Kurierem zaś w przypadku zamówień na sumę minimum 149 złotych.