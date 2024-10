Tani, ale nawet fajny. Infinix Hot 50i zadebiutował na rynku

Infinix Hot 50i to smartfon za nieduże pieniądze i raczej nie należy się spodziewać po nim ekstremalnie wysokiej wydajności. Mimo to oferuje wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz, głośniki stereo i sporo miejsca na pliki. Może więc warto przyjrzeć mu się z bliska.

Infinix Hot 50i to tani smartfon do rozrywki

Tani smartfon Infinix Hot 50i dołącza do dwóch wcześniej wypuszczonych na rynek modeli z tej serii, mianowicie Infinix Hot 50 5G oraz Infinix Hot 50 4G. Kierowany jest do użytkowników, których wymagania nie należą do szczególnie dużych.

Ma na pokładzie niezbyt imponujący procesor MediaTek Helio G81, z którym współpracuje od 4 do 6 GB RAM typu LPDDR4x oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej. Przestrzeń na pliki można w razie czego rozszerzyć, wykorzystując w tym celu kartę microSD o pojemności maksymalnie 2 TB. Wydajność – ogólnie rzecz biorąc – powinna być w miarę przyzwoita, a do tego producent obiecuje, że nie spadnie znacząco przez 4 lata od momentu pierwszego uruchomienia.

Urządzenie ma również akumulator o pojemności 5000 mAh. Obsługuje on szybkie ładowanie o mocy 18 W. W kontekście łączności bezprzewodowej zaś do dyspozycji użytkowników oddano moduły Wi-Fi 5, 4G / LTE oraz Bluetooth 5.3 i NFC.

Warto też zwrócić uwagę na obecność skanera linii papilarnych i głośników stereo, a także fakt, że konstrukcja spełnia kryteria klasy IP54, więc zachlapania nie są jej straszne. Obudowa jest również smukła – ma zaledwie 6,8 mm grubości.

Jeśli chodzi o ekran, to Infinix Hot 50i ma 6,7-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności na poziomie 500 nitów. Z przodu znalazło się też miejsce dla aparatu 8 Mpix (f/2.0), a z tyłu zainstalowana została kamera 48 Mpix (f/1.79) z podwójną lampą błyskową. Dopełnieniem całości jest system Android 14 z nakładką XOS 14.5.

Cena Infinix Hot 50i to jeszcze jeden atut

Póki co model Hot 50i dostępny jest w kilku azjatyckich krajach, ale spodziewamy się jego szerszej dostępności już w najbliższych tygodniach. Ceny rozpoczynają się od równowartości ~430 złotych, a do wyboru są cztery wersje kolorystyczne: czarna, szara, zielona i fioletowa.