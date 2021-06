Nowe smartfony Huawei z HarmonyOS zamiast Androida? Chyba nie wszystkie…

Po prezentacji HarmonyOS wydawało się, że Huawei w najbliższej przyszłości „rozstanie się” z Androidem, szczególnie że zapowiedział aktualizację do nowego systemu dla ~100 różnych urządzeń. Tymczasem okazuje się, że może to tak prędko nie nastąpić.

HarmonyOS miał być nowym systemem dla urządzeń Huawei

Huawei wielokrotnie podkreślał, że w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju Androida i nie zamierza go zastępować HarmonyOS. Po oficjalnej premierze autorskiego systemu okazało się jednak, że otrzyma go ~100 urządzeń marki, przynajmniej w Chinach, ponieważ zagraniczne oddziały firmy nie udostępniły podobnych informacji.

Udało nam się jednak dowiedzieć, że w pierwszej kolejności HarmonyOS trafi na urządzenia wearables i tablety oraz telewizory, a dopiero w przyszłości na smartfony, a sprzęty z EMUI będą wspierane tak, jak do tej pory. Teraz pojawiły się sygnały, że wspomniany przed chwilą interfejs oparty na Androidzie może nie tak prędko przejść do historii.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Nowe smartfony Huawei mogą mieć Androida z EMUI 12 zamiast HarmonyOS

Przez nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje producent nie może korzystać z najnowszych wydań Androida – ostatnim, do którego ma dostęp, jest Android 10, dlatego bazuje na nim zarówno EMUI 10, jak i EMUI 11. Wydawało się, że wersja z „11” w nazwie będzie tą ostatnią, a tymczasem może jednak nie być.

Jak zauważył serwis Huawei Central, producent zaktualizował program PC Manager, przeznaczony dla użytkowników laptopów i komputerów marki. Najnowsza wersja przyniosła wsparcie dla HarmonyOS 2.0, ale nie tylko. Okazuje się bowiem, że w wielu miejscach można natknąć się na wzmiankę o EMUI 12, podczas gdy ostatnią, oficjalnie wydaną wersją jest EMUI 11.

Wydaje się, że nie jest to zwyczajna literówka, ponieważ wzmianka o nowym, niewydanym jeszcze EMUI jest widoczna w wielu miejscach w programie PC Manager. Wskazywałoby to raczej na to, że producent tak prędko nie „wymieni” Androida na HarmonyOS na wszystkich swoich urządzeniach. Bo o ile ten ostatni jest zunifikowaną platformą, tak ten pierwszy zawsze „przykrywany” był autorskim interfejsem.

Być może właśnie to oznaczała deklaracja polskiego oddziału Huawei o „dalszym wspieraniu urządzeń z EMUI” – niewykluczone, że dostaną one EMUI 12, a HarmonyOS początkowo zostanie ekskluzywnie dostępny na rynku chińskim (gdzie nazywany jest HongmengOS). Coraz więcej bowiem wskazuje na to, że autorski system chińskiego giganta nieprędko zawita na smartfonach sprzedawanych poza Chinami.