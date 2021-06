Jak to jest z tym HarmonyOS? Czy to faktycznie autorski system, czy tylko „Android w przebraniu”?

Już po pierwszej prezentacji HarmonyOS w sierpniu 2019 roku pojawiło się sporo pytań i niektóre z nich zostały bez odpowiedzi aż do teraz. Wiele osób zastanawiało się, czy to faktycznie – jak deklaruje producent – autorski system operacyjny, czy tylko „Android w przebraniu”. Skontaktowaliśmy się więc z Huawei Polska, żeby dowiedzieć się, jak jest naprawdę.

Jeszcze przed prezentacją stabilnej wersji pojawiły się informacje, że HarmonyOS jest w rzeczywistości „Androidem w przebraniu”. Huawei szybko na nie zareagował i zadeklarował, że będzie to „zupełnie nowy system operacyjny”. Kiedy jednak producent oficjalnie zaanonsował swoją autorską platformę ponownie podniosły się głosy, że jest to tylko „nakładka na Androida”. Postanowiliśmy zatem zapytać o nią u źródła, żeby raz na zawsze to rozstrzygnąć.

Czy HarmonyOS to autorski system, czy nakładka na Androida?

Huawei Polska podaje, że HarmonyOS jest oparty na open source’ie i zawiera elementy innych systemów operacyjnych, w których również wykorzystywane są otwartoźródłowe, tj. dostępne dla wszystkich zainteresowanych, rozwiązania. Użytkownicy mogą zatem zauważyć podobieństwa do Androida, który bazuje na AOSP (Android Open Source Project). Jednocześnie producent zapewnia, że zarówno on sam, jak i oprogramowanie spełnia wszystkie warunki prawne, które regulują współpracę firm z otwartoźródłowymi systemami operacyjny.

Huawei podkreśla też, że jest jednym z największych kontrybutorów do systemów operacyjnych, tzn. przez lata swojej działalności mocno przyczynił się do ich rozwoju, w tym także Androida. Podobnie jak inni, korzysta więc z dostępnej bazy oprogramowania open source.

Można zatem powiedzieć, że HarmonyOS nie jest w pełni autorskim systemem operacyjnym pod tym względem, że nie powstał od początku do końca wysiłkami inżynierów Huawei, ponieważ wykorzystali oni też już dostępne rozwiązania open source. Nie jest to jednak „Android w przebraniu” czy „nakładka na Androida”, gdyż został skompilowany od początku do końca przez samego producenta i nie jest skleconą na prędce kopią produktu Google.

Patrząc z tej perspektywy, można powiedzieć, że HarmonyOS jest całkowicie autorskim oprogramowaniem, podobnie jak przeglądarki Google Chrome czy nowy Microsoft Edge, które korzystają z otwartoźródłowego projektu Chromium. Nie przypominam sobie, aby ktoś mówił, że Microsoft zrobił kopię produktu Google, a to identyczna sytuacja.

Wykorzystanie open source pozwoliło Huawei zachować kompatybilność z aplikacjami, napisanymi z myślą o Androidzie. Jak się dowiedzieliśmy, na urządzenia z HarmonyOS będzie można przesiąść się tak samo wygodnie, jak ze sprzętów z GMS na te z HMS.

Kiedy HarmonyOS pojawi się na smartfonach Huawei?

Huawei Polska poinformował nas też, że HarmonyOS będzie wprowadzany na urządzenia marki według ustalonego harmonogramu. W pierwszej kolejności pojawi się na smartwatchach, tabletach i TV, a dopiero później, w bliżej nieokreślonej przyszłości, na smartfonach. Oczywiście mowa tu o rynkach zagranicznych, ponieważ aktualizacja w samych Chinach już ruszyła i trafi na ~100 różnych modeli.

Huawei będzie na bieżąco informować o planach udostępniania HarmonyOS na swoje urządzenia, a tymczasem zamierza je wspierać tak, jak do tej pory. Na tę chwilę jedynym, w którym nowy system zastąpił EMUI i jest fabrycznie wgrany na pokład, jest tablet Huawei MatePad 11.