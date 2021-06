Huawei pozamiatał! Aktualizację do HarmonyOS dostaną nawet Mate 9 i seria P10!

Huawei naprawdę zależy, aby pod kontrolą HarmonyOS działało jak najwięcej urządzeń. Producent poinformował, że aktualizację do tego systemu dostaną nawet blisko pięcioletnie smartfony! Tego się nie spodziewaliśmy.

Kilka dni temu do sieci wyciekła lista smartfonów i tabletów, które otrzymają aktualizację do HarmonyOS. Teraz można jednak powiedzieć, że była ona baaardzo skromna, ponieważ w rzeczywistości nowego systemu Huawei mogą spodziewać się również posiadacze wielu innych urządzeń z portfolio tego producenta.

Lista smartfonów, które dostaną aktualizację do HarmonyOS

Huawei zapowiedział, że aktualizacja zostanie udostępniona w sumie około 100 modelom! Już od dziś rozpocznie się jej rozsyłanie do pierwszej partii urządzeń, w tym smartfonom z serii Huawei P40, Huawei Mate 40 i Huawei Mate 30.

Następne w kolejce są smartfony z serii Huawei Mate 20 oraz Nova 8, Nova 7 i Nova 6, a także tablety z linii MatePad – Huawei planuje udostępnić im aktualizację do HarmonyOS w trzecim kwartale 2021 roku, co oznacza, że proces może rozpocząć się nawet już na początku lipca br.

Później, w czwartym kwartale 2021 roku, aktualizację otrzymają m.in. inteligentne ekrany Huawei oraz smartfony z serii Huawei Mate 20 X oraz Huawei P30 Pro.

Najciekawsze Huawei zostawił jednak na koniec. Okazuje się bowiem, że aktualizację do HarmonyOS otrzymają również smartfony z serii Mate 10 i Mate 9 oraz Huawei P20 i Huawei P10. Oznacza to, że nowy system dostaną nawet modele, które mają blisko pięć lat na karku i pracują na starszych wersjach Androida.

Huawei zadeklarował, że HarmonyOS dla wymienionych poniżej modeli zostanie udostępniony w pierwszej połowie 2022 roku.

Huawei jest przekonany, że po aktualizacji znacznie poprawi się doświadczenie użytkowania. Osoby, które nie mogą się doczekać HarmonyOS na swoich urządzeniach, mogą zgłosić się do testów nowego oprogramowania za pośrednictwem aplikacji My Huawei lub do jednego z 66 sklepów stacjonarnych producenta. Niestety, możliwość tę mają jedynie mieszkańcy Chin.