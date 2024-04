To najtańszy czytnik z kolorowym ekranem. Kobo zmienia zasady gry

Czytniki e-booków z kolorowymi ekranami istnieją. Niewiele osób decyduje się jednak na ich zakup – przede wszystkim ze względu na wysoką cenę. Firma Rakuten Kobo zmienia zasady gry, wprowadzając na rynek urządzenie tego typu, którego cena wynosi zaledwie 700 złotych. Równocześnie do sprzedaży trafi drugi, niewiele droższy czytnik.

Kobo Clara Colour to najtańszy czytnik e-booków z kolorowym wyświetlaczem

Kobo Clara Colour to najtańszy czytnik e-booków z kolorowym ekranem, jeśli chodzi o oferty kluczowych producentów. Kosztuje tylko 699 złotych i ma konkretnie 6-calowy wyświetlacz E Ink Kaleido 3, oferujący całkiem niezły kontrast i żywe kolory.

fot. Rakuten Kobo

Choć kosztuje niewiele, wcale nie należy do szczególnie ograniczonych urządzeń. Ma na pokładzie 16 GB pamięci na e-booki i audiobooki, a przy 30 minutach czytania dziennie jest w stanie wytrzymać nawet 53 dni między jednym ładowaniem a drugim. Jego ekran jest w dodatku doświetlany, co pozwala na wygodne czytanie po zmroku i w pełnym słońcu, a konstrukcja spełniająca wymogi normy IPX8 umożliwia oddawanie się lekturze także na basenie czy w wannie.

Cieszymy się, że jesteśmy pierwszą globalną platformą e-booków, która oferuje kolorowe czytniki w przystępnej cenie, ożywiając zarówno książki, jak i naszą księgarnię pięknym spektrum łagodnych odcieni. Jest tu wszystko, co kochasz w druku, ze wszystkimi zaletami e-czytania. Dla Kobo kolor stanowi sposób na pogłębienie i wzbogacenie wrażeń z czytania, przy jednoczesnym zachowaniu czytelności w świetle dziennym i długiej żywotności baterii, którą tak dobrze zapewniają ekrany E Ink. Michael Tamblyn, dyrektor generalny Rakuten Kobo

Kobo Libra Colour – 7-calowy czytnik z kolorowym ekranem

Na rynku pojawi się również (kosztujący 999 złotych) model Kobo Libra Colour. Wyższa cena wynika przede wszystkim z większego wyświetlacza (7 cali) oraz kompatybilności z rysikiem, zamieniającej urządzenie w praktyczny e-notes.

fot. Rakuten Kobo

Jeśli chodzi o pamięć, to ma jej dwa razy więcej, a 32 GB to dość, by pomieścić ponad 20 tysięcy e-booków lub 150 książek w wersji audio. Po naładowaniu jego akumulatora do pełna można zaś cieszyć się jego działaniem przez około 40 dni (przy założeniu tego samego, 30-minutowego czytania każdego dnia). Ten model także jest wodoszczelny (IPX8) i oferuje doświetlenie ekranu.

W przypadku obu tych urządzeń producent zwraca również uwagę na ekologię. Chodzi przede wszystkim o konstrukcje z recyklingowanych tworzyw sztucznych oraz opakowania z odzyskanego papieru (z certyfikatem FSC) i sojowymi nadrukami, ale też o wysoką naprawialność (dzięki współpracy z iFixit).

Aktualnie przyjmowane są zamówienia przedpremierowe. Regularna sprzedaż nowych czytników rozpocznie się zaś 30 kwietnia.