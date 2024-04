Te słuchawki Sennheiser sprawdzą Wasze tętno i temperaturę

Odkąd smartfony stały się ważną częścią naszego życia, treningi zmieniły się nie do poznania. Dziś małą rewolucją dla osób uprawiających sport w Polsce może być premiera nowych, wyjątkowych słuchawek Sennheiser Momentum Sport

Muzyczne możliwości

O słuchawkach Sennheiser Momentum Sport wiedzieliśmy już co nieco dzięki prezentacji na targach CES 2024. Teraz, w dniu oficjalnej premiery, ich specyfikacja nie stanowi żadnej tajemnicy.

Wiadomo zatem, że 10-milimetrowe przetworniki o półotwartej konstrukcji oferują pasmo przenoszenia w zakresie 15-18000 Hz. Pchełki otrzymały moduł Bluetooth 5.2 oraz współpracują z kodekami SBC, AAC i aptX Adaptive. Dostępny jest również hybrydowy system ANC z trybem transparentności czy niwelowania szumu wiatru.

Słuchawki gwarantują wodoodporność na poziomie IP55, natomiast etui musi zadowolić się odpornością IP54. Maksymalny czas słuchania na jednym ładowaniu przewidziany przez producenta to 5,5 godziny, jednak wkładając trzykrotnie pchełki do etui możliwe jest wydłużenie odsłuchu do 24 godzin. Pełne ładowanie zajmuje 1,5 godziny, choć wystarczy 10 minut ładowania w zamknięciu aby zyskać dodatkowe 45 minut dla muzyki.

Sennheiser Momentum Sport (Źródło: producent)

Sennheiser dla sportowców

Największe wrażenie robią oczywiście możliwości słuchawek przewidziane dla sportowców. Czujnik PPG i sensor termiczny pozwalają na pomiar tętna oraz temperatury ciała – producent stawia nawet tezę, że pomiar tego drugiego parametru jest o wiele bardziej precyzyjny poprzez ucho niż w przypadku używania do tego opasek sportowych. Dokładność sensora termicznego to ok. 0,3∘C, natomiast pomiar tętna odbywa się w zakresie 30-220 uderzeń na minutę.

Oczywiście same czujniki to za mało – warto, aby zbierane dane były dostępne dla właściciela. Sennheiser Momentum Sport współpracują w tym celu z Apple Health, Garmin Watch, Strava, Peleton czy, jako pierwszy producent zewnętrzny, z aplikacją Polar Flow. Całość przesyłana jest w czasie rzeczywistym. Współpraca z ostatnim wymienionym producentem objawi się również możliwością sparowania słuchawek z zegarkiem Polar Vantage V3.

Konstrukcja słuchawek ujawnia jeszcze inną, sporą zaletę Momentum Sport – dzięki dedykowanemu kanałowi odciążającemu słuchawki nie przenoszą drgań związanych z bieganiem czy dźwięku głośnego oddychania. Zestaw możemy kontrolować za pomocą aplikacji Sennheiser Smart Control na Androida oraz iOS-a.

Sennheiser Momentum Sport są już dostępne w sprzedaży. W zestawie znajdziemy nie tylko słuchawki, ale także dodatkowe końcówki w 3 rozmiarach, cztery różne zaczepy na ucho oraz kabel USB-C. Komplet dostępny jest w kolorze czarnym oraz oliwkowym, a jego cenę ustalono na 1399 złotych. Słuchawki kupicie zarówno w oficjalnym sklepie, producenta, na jego koncie Allegro, w x-komie oraz Media Expert.

