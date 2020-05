Seria Redmi Note 9 jest jeszcze ciepła, a Xiaomi zaraz wprowadzi na rynek Redmi Note 10 5G

Każdy, kto próbował zrozumieć logikę producentów, poległ z kretesem. Ci bowiem zaskakują nas nieustannie, nierzadko nielogicznymi dla konsumentów posunięciami. Tak też może być w tym przypadku – podczas gdy dopiero co na rynku zadebiutowała seria Redmi Note 9, Xiaomi przygotowuje do premiery Redmi Note 10 5G.

W bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA pojawił się smartfon marki Redmi, który z wyglądu przypomina modele z linii Redmi Note 9, ale chodzą słuchy, że zadebiutuje na rynku jako Redmi Note 10 5G. Wydaje się to niemożliwe, lecz w rzeczywistości jest jak najbardziej prawdopodobne, bowiem w Chinach wkrótce do sprzedaży trafi Redmi 10X 4G, czyli Redmi Note 9 pod zmienioną nazwą. Xiaomi może chcieć zachować spójność w numeracji, a obecność w TENAA jasno daje do zrozumienia, że urządzenie będzie dostępne w ojczyźnie producenta.

Redmi Note 10 5G – specyfikacja

Skoro kwestię nazwy nazwy mamy już obgadaną, czas przejść do znacznie ciekawszej części, czyli listy parametrów nowego smartfona Redmi. TENAA podaje, że model ten wyposażono w ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,6 GHz. Mówi się, że sercem Redmi Note 10 5G będzie nowy układ MediaTek Dimensity 820, którego premiery spodziewamy się już w najbliższy poniedziałek, 18 maja 2020 roku.

Według nieoficjalnych doniesień, ma się on składać z zestawu rdzeni taktujących z częstotliwością 2,6 GHz + 2,2 GHz + 2,0 GHz (2+2+4). Co ciekawe, podobno początkowo miał się nazywać Dimensity 800+ (analogicznie do Dimensity 1000+), ale MediaTek zmienił nazwę na Dimensity 820 (co mimowolnie nasuwa skojarzenia z Kirinem 820).

Zdjęcia zdradzają również, że Redmi Note 10 5G zostanie wyposażony w potrójny aparat główny z sensorem 48 Mpix, a nie poczwórny jak smartfony z serii Redmi Note 9. Na jego przodzie, w wycięciu pośrodku ekranu, znajdzie się natomiast pojedynczy o rozdzielczości 16 Mpix. Z wyświetlaczem OLED o przekątnej 6,57 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli zintegrowany zostanie też czytnik linii papilarnych.

Redmi Note 10 5G będzie dostępny w wersjach z 4 GB, 6 GB i 8 GB RAM oraz z 64 GB, 128 GB i 256 GB pamięci wbudowanej (tę ostatnią użytkownicy dodatkowo rozszerzą przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 2 TB). Całość o wymiarach 164,15×75,75×8,99 mm i wadze 206 gramów ma pracować pod kontrolą systemu Android 10. Smartfon zasili akumulator o pojemności 4420 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego.

Redmi Note 10 5G – kiedy premiera?

Lu Weibing, główny menedżer marki Redmi, zapowiedział za pośrednictwem swojego profilu w serwisie społecznościowym Weibo coś „niespodziewanego i superwydajnego”, a także podał dalej zapowiedź premiery nowego procesora MediaTeka. Wydaje się więc prawdopodobne, że Redmi Note 10 5G zadebiutuje tego samego dnia, czyli w najbliższy poniedziałek, 18 maja 2020 roku.

