Dziś rusza sprzedaż Redmi Note 9S w Polsce. W tej cenie to genialny wybór

Xiaomi nieustannie, przynajmniej w średniej i niższej półce, stara się zaoferować jak najwięcej za jak najmniej. Redmi Note 9S idealnie spełnia te kryteria, bowiem w swojej cenie jest genialnym wyborem. Dziś rozpoczyna się sprzedaż tego smartfona w Polsce.

Co przemawia za Redmi Note 9S?

Smartfon zwraca na siebie uwagę, bowiem niewątpliwie wygląda na droższy niż jest w rzeczywistości. Xiaomi nie oszczędzało na materiałach – zarówno przód, jak i tył oraz moduł poczwórnego aparatu pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. W oczy rzuca się też niemal bezramkowy ekran – taki efekt udało się uzyskać dzięki zastosowaniu otworu zamiast wycięcia w wyświetlaczu. Od razu warto także wspomnieć o tym, że Redmi Note 9S pokryto specjalną nano-powłoką, która chroni urządzenie w przypadku niecelowego zachlapania wodą.

W przypadku Redmi Note 9S stosunek ceny do oferowanych możliwości jest nader atrakcyjny. Smartfon ma duży, bo 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli), który pokrywa aż 91% powierzchni panelu przedniego. Za wydajność odpowiada śmiordzeniowy (2x Kryo 465 2,3 GHz + 6x Kryo 465 1,8 GHz; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 720G z układem graficznym Adreno 618, który współpracuje z (w zależności od konfiguracji) 4 GB lub 6 GB RAM. Pamięć wbudowana ma zaś pojemność 64 GB lub 128 GB i naturalnie da się ją rozszerzyć za pomocą karty microSD (do 512 GB).

Mocną stroną Redmi Note 9S są także aparaty. Na przodzie znajduje się pojedynczy o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.48 i funkcją nagrywania selfie w zwolnionym tempie (w 120 klatkach na sekundę). Na tyle umieszczono zaś poczwórny 48 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 119° + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro (w odległości od 2 do 10 cm) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości z możliwością rejestrowania filmów w 4K @30 fps.

Na pokładzie Redmi Note 9S znajdują się też 3,5 mm złącze słuchawkowe i port podczerwieni oraz czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi). Smartfon zasila akumulator o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego 18 W przez USB-C (co bardzo ważne, producent dodaje w zestawie zasilacz 22,5 W). Całość 165,75×76,68×8,8 mm i waży 209 gramów.

Ile kosztuje Redmi Note 9S?

Smartfon dostępny będzie w Polsce w dwóch konfiguracjach. Za podstawową z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej trzeba zapłacić 1099 złotych, natomiast za tę z 6 GB RAM i 128 GB przestrzenią na pliki użytkownika 1199 złotych. Klienci dostaną do wyboru trzy wersje kolorystyczne Redmi Note 9S: niebieską Aurora Blue, szarą Interstellar Grey i biąłą Glacier White.