Nowy procesor Kirin 820 5G jest bardziej wydajny od Snapdragona 765G. To złe wieści dla Qualcomma

Podczas dzisiejszej prezentacji Honora 30S, premierę miał również nowy procesor Huawei, który będzie stawał w szranki z najwydajniejszymi chipsetami od Qualcomma dla smartfonów ze średniej półki. To mogą być całkiem interesujące zmagania.

Oto następca Kirina 810

HiSilicon Kirin 810 jest chętnie wykorzystywanym przez Huawei procesorem – ostatnio pojawił się w modelu P40 Lite. Chiński producent zaprezentował jego następcę, ustanawiając nowe rekordy wydajności dla średniopółkowych układów z wbudowanym modemem 5G dla urządzeń ze średniej półki.

Jednym z najważniejszych szczegółów technicznych dotyczących Kirina 820 jest to, że zbudowano go w procesie technologicznym 7 nm. Co prawda nie ma tu zmiany względem ubiegłorocznego chipsetu, ale ważne jest, że Huawei utrzymuje wysoki standard produkcji, co jest kluczowe, jeśli chce wytrzymać konkurencję w postaci Snapdragona 765G od Qualcomma, również powstającego w 7 nm.

Osiem rdzeni Kirina 820 dzieli się na kilka sekcji:

1×ARM Cortex-A76 (2,36 GHz)

3×ARM Cortex-A76 (2,22 GHz)

4×ARM Cortex-A55 (1,84 GHz)

Taki układ elementów powoduje poprawę wydajności procesora w porównaniu do poprzednika o jakieś 27%. Dodatkowo, SoC sprzężono z nowym chipem graficznym ARM Mali-G57 MP6, dzięki któremu skok wydajności w grach sięgnie 38%. Obsłuży też technologię Kirin Gaming+ 2.

Huawei przyłożył się także do jednostki NPU, czyniąc z niej odpowiednik tej z flagowego Kirina 990. Mocno przysłuży się oprogramowaniu aparatu, wspierając pracę algorytmów o 73% lepiej niż poprzedni model.

Co najważniejsze dla smartfonów korzystających z Kirina 820, procesor ten obsługuje sieci 5G oraz dwie karty SIM, co może być istotne w popularyzacji urządzeń współpracujących ze znacznie szybszym internetem.

Kirin 820 vs Snapdragon 765G

Co prawda podczas prezentacji Huawei nie pokusiło się o bezpośrednie porównanie z konkurencją, ale zrobiło to AnTuTu, wskazując, że Kirin 820 jest bardziej wydajny niż Snapdragon 765G od Qualcomma i niemal tak dobry jak ex-flagowy SoC Kirin 980.

Pierwszym smartfonem z nowym procesorem Huawei jest Honor 30S, a wkrótce dołączą do niego kolejne konstrukcje. Można być pewnym, że zostanie w niego wyposażony przyszłoroczny Huawei P50 Lite.

źródło: fonearena, gizmochina, AnTuTu

