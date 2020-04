Zapomnij o Redmi Note 9S. Jeśli chcesz porządny smartfon, to tylko Redmi Note 9 Pro

Jeden Redmi Note 9 Pro już jest na rynku – w Polsce kupicie go jako Redmi Note 9S. Xiaomi zaprezentowało jednak globalną wersję Redmi Note 9 Pro i model ten może być znacznie lepszym wyborem, bowiem jest bardziej kompletny – nie można mu na przykład zarzucić braku modułu NFC.

Redmi Note 9 Pro – specyfikacja

Jest to właściwie globalna wersja dostępnego w Indiach Redmi Note 9 Pro Max, który zadebiutował oficjalnie 12 marca 2020 roku, aczkolwiek zmieniono nieco design panelu tylnego urządzenia w wydaniu Tropical Green. Nie są to jednak znaczące modyfikacje, a jedynie kosmetyka, więc nie ma potrzeby poświęcać temu szczególnej uwagi – liczy się ogólne wrażenie, a to jest jak najbardziej pozytywne.

Globalna wersja Redmi Note 9 Pro jest bardzo podobna do dostępnego w Polsce Redmi Note 9S, ale jednocześnie oferuje nieco więcej, na czele z modułem NFC i wsparciem dla jeszcze szybszego ładowania przewodowego, bo aż 30 W (przez port USB-C; od 0% do 50% w 30 minut). W pudełku znajdzie się 33 W zasilacz.

Do tego smartfon może pochwalić się aparatem głównym o rozdzielczości 64 Mpix, któremu towarzyszą 8 Mpix aparat z obiektywem ultra-szerokokątnym (119° FOV; f/2.2), 5 Mpix „oczko” do zdjęć makro i 2 Mpix sensor do pomiaru głębi. Fotografie można zapisywać w formacie RAW, a przy nagrywaniu wideo skorzystać z trybu profesjonalnego. Oczywiście da się również rejestrować filmy w 4K.

Na pokładzie globalnej wersji Redmi Note 9 Pro znajduje się też 6,67-calowy wyświetlacz o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z okrągłym otworem w górnej części, ośmiordzeniowy (2x Kryo 465 2,3 GHz + 6x Kryo 465 1,8 GHz; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 720G z układem graficznym Adreno 618 oraz 6 GB RAM i od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 512 GB).

Globalna wersja Redmi Note 9 Pro oferuje również aparat o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo (z funkcją nagrywania wideo w zwolnionym tempie), czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD), port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5020 mAh. Przód i tył urządzenia pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji, a całość jest odporna na przypadkowe zachlapania.

Redmi Note 9 Pro – cena, dostępność

6 GB/64 GB – 269 dolarów

6 GB/128 GB – 299 dolarów

W obu przypadkach to o zaledwie 20 dolarów więcej niż za Redmi Note 9S. Sprzedaż smartfona rozpocznie się w połowie maja 2020 roku.

Premiera Redmi Note 9 (specyfikacja, cena)

Źródło: Xiaomi Polska