Nadchodzi Redmi 10X 4G z procesorem MediaTek Helio G85 i NFC

Redmi w ostatnim czasie skupia się na rozbudowywaniu serii Redmi Note 9, lecz niedługo do portfolio tej marki dołączy smartfon o wyższym oznaczeniu – Redmi 10X 4G. Może to być pierwszy smart-telefon na rynku z nowym procesorem MediaTek Helio G85. Niemałą niespodzianką jest też obecność na jego pokładzie modułu NFC.

Pierwsza wzmianka na temat Redmi 10X 4G pojawiła się już na początku marca 2020 roku, ale nie spodziewaliśmy się jego premiery w najbliższej przyszłości. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że czai się ona tuż za rogiem, bowiem smartfon przeszedł już proces certyfikacji w TENAA, a na dodatek znalazł się w bazie jednego z chińskich sklepów z elektroniką, którego właścicielem jest chiński operator China Mobile.

Redmi 10X 4G – MediaTek Helio G85 i NFC

Okazuje się, że smartfon, którego niedawno uznaliśmy za Redmi Note 9, zadebiutuje na rynku właśnie jako Redmi 10X. Niewykluczone jednak, że na inne rynki trafi jako wspomniany Redmi Note 9, bowiem i taki model prędzej czy później ma zadebiutować w sprzedaży. Jest to prawdopodobne, ponieważ podobieństwo do innych urządzeń z tej rodziny jest wręcz uderzające.

Chińska agencja certyfikująca TENAA ujawniła, że Redmi 10X 4G wyposażono w ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,0 GHz, natomiast sklep należący do operatora China Mobile precyzuje, że na jego pokładzie znajdzie się niezaprezentowany jeszcze MediaTek Helio G85. Model ten może być więc pierwszym smart-telefonem na rynku z tym układem.

Co ciekawe, przywoływany sklep ujawnił także, że Redmi 10X 4G zaoferuje swoim właścicielom moduł NFC. To niewątpliwie miła niespodzianka, gdyż Redmi Note 9S go nie ma – element ten pojawi się dopiero w europejskiej wersji Redmi Note 9 Pro. Jeśli smartfon trafi również do Europy, ma sukces w kieszeni.

Redmi 10X 4G – specyfikacja

Dzięki udostępnionym w sieci informacjom dowiedzieliśmy się również, że Redmi 10X 4G zaoferuje także płaski wyświetlacz IPS o przekątnej 6,53 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z okrągłym otworem na 13 Mpix aparat do selfie, od 3 GB do 6 GB RAM, od 32 GB do 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 512 GB), poczwórny aparat 48 Mpix + 8 Mpix (obiektyw szerokokątny) + 2 Mpix + 2 Mpix i czytnik linii papilarnych na tyle, Dual SIM, złącze słuchawkowe 3,5 mm oraz akumulator o pojemności ~5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przez port USB-C.

Redmi 10X 4G ma mieć wymiary 162,3×77,2×8,9 mm i ważyć ~200 gramów.

