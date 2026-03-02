Play udostępnia darmowy internet Polakom na Bliskim Wchodzie

W ramach pomocy skierowanej do polskich turystów przebywających na Bliskim Wschodzie, operator sieci Play wprowadził bezpłatny pakiet 15 GB internetu, z którego klienci mogą korzystać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych krajach tego regionu. To reakcja na rozpoczęte w weekend starcia militarne, które wciąż nabierają na sile.

Bezpłatny pakiet 15 GB dla klientów Play na Bliskim Wschodzie

Całkowicie bezpłatny pakiet obejmujący dodatkowe 15 GB danych komórkowych do wykorzystania zostanie aktywowany automatycznie – klienci Play przebywający w krajach Bliskiego Wschodu nie muszą niczego klikać ani podejmować żadnych innych działań na swoich urządzeniach czy w też aplikacji. O tym, że został włączony, poinformuje wiadomość SMS – od tego momentu pakiet pozostanie aktywny przez 14 dni.

W ten sposób operator sieci Play chce pomóc polskim turystom, którzy utknęli na Bliskim Wchodzie z powodu trwającej wymiany ognia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. W najbliższych dniach bezproblemowy dostęp do internetu może być tam szczególnie istotny w kontekście pozostawania w kontakcie z najbliższymi, ambasadami i konsulatami, liniami lotniczymi (szczególnie że cały ruch powietrzny na tym terytorium został wstrzymany) oraz innymi organizacjami i instytucjami pozwalającymi podejmować działania w celu albo znalezienia bezpiecznego schronienia, albo też sposobu na powrót do Polski.

Udostępniany przez Play pakiet internetowy ma bezproblemowo działać między innymi na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Izraela czy Kataru.

Wojna między USA i Izraelem oraz Iranem potrwa co najmniej kilka tygodni. Na razie brak ofiar wśród Polaków

Sytuacja praktycznie na całym Bliskim Wschodzie jest niestabilna i rozprzestrzenia się, ponieważ Iran w odwecie za ataki ze strony USA i Izraela wystrzelił działa także w amerykańskie bazy w pobliskich krajach. Prezydent Donald Trump przyznał w rozmowie z New York Timesem, że działania mogą potrwać nawet 4-5 tygodni.

Po obu stronach zginęli ludzie, a w przypadku krajów Bliskiego Wschodu byli wśród nich cywile. Na razie nie ma informacji, które wskazywałyby na to, że znajdowali się wśród nich polscy turyści. Aktualnie co najmniej kilkaset Polaków pozostaje uwięzionych na lotniskach, które nie realizują żadnych lotów.