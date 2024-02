Czy to nowy flagowiec Xiaomi? Można się pomylić

Flagowe smartfony często cechuje unikalny design – w ich przypadku producenci nierzadko pozwalają sobie puścić wodze fantazji. Jednocześnie zdarza się, że przy projektowaniu nieflagowych modeli czerpią inspirację ze swoich high-endów. Tak robi Samsung i teraz na podobny krok zdecydowało się Xiaomi.

Nowy smartfon Redmi A3 przypomina flagowca Xiaomi

Patrząc na Redmi A3, widać wyraźnie, że inspiracją dla niego był Xiaomi 13 Ultra. Jeden i drugi ma bowiem wielką, okrągłą wyspę na panelu tylnym, a także występuje w zielonej wersji kolorystycznej, która na pleckach ma fakturę przypominającą skórę. Na tym jednak podobieństwa się kończą, gdyż najnowszy Redmi ma zdecydowanie słabszą specyfikację techniczną.

Xiaomi 13 Ultra (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Pozostając przy panelu tylnym, na ogromnej wyspie znajdują się tylko dwa aparaty, w tym główny o rozdzielczości 8 Mpix. Drugie „oczko” to pomocniczy sensor o nieokreślonych przez producenta parametrach. Na przodzie, w wycięciu w kształcie litery „V” w wyświetlaczu, umieszczono natomiast 5 Mpix aparat.

Ekran w Redmi A3 ma przekątną 6,71 cala i rozdzielczość HD+ 1650×720 pikseli oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. To ostatnie, patrząc na całą specyfikację smartfona, jest jedną z jego z najmocniejszych stron. Za taką można uznać też akumulator o pojemności 5000 mAh, jednak obsługuje on ładowanie przewodowe maksymalnie o mocy 10 W, co zwiastuje długi czas ładowania.

Redmi A3 (fot. producenta)

Na pokładzie Redmi A3 znajduje się też procesor MediaTek Helio G36 oraz – w zależności od wersji – od 3 do 6 GB RAM i od 64 GB do 128 GB wbudowanej pamięci. Jedną i drugą można rozszerzyć – pierwszą kosztem pamięci wewnętrznej o maksymalnie 6 GB, a drugą za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Co ważne, na microSD jest osobny slot obok dwóch miejsc na karty SIM w formacie nano.

Oprócz tego Redmi A3 oferuje m.in. czytnik linii papilarnych, port USB-C, Bluetooth 5.3 i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie ma wymiary 168,3×76,3×8,32 mm i jego przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji. Waga wersji czarnej i niebieskiej (ze szklanymi pleckami) wynosi 199 gramów, a zielonej 193 gramy.

Redmi A3 (fot. producenta)

Cena Redmi A3, dostępność

Redmi A3 zadebiutował dziś w Indiach, gdzie wersja 3/64 GB będzie sprzedawana za 7299 rupii (równowartość ~355 złotych), wariant 4/128 GB za 8299 rupii (~405 złotych), a model 6/128 GB za 9299 rupii (~455 złotych). Smartfon w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie trafi też do sprzedaży w innych krajach.