Aplikacja Wiadomości Google zyska dość nietypową funkcję. Ponadto ulepszeń mają doczekać się inteligentne odpowiedzi.

Gry zawitają do aplikacji Wiadomości Google

Co można robić, gdy nam się nudzi, a jedną z nielicznych opcji do wyboru jest aplikacja Wiadomości Google? Można przykładowo porozmawiać z Gemini. Natomiast w bliżej nieokreślonej przyszłości – jak wynika ze zmian odkrytych w kodzie beta wersji aplikacji – dołączą do tego gry.

Należy odnotować, że w gry będzie można grać w trybie pojedynczego gracza, ale pojawi się również opcja wyzwania na pojedynek znajomego. W trybie wieloosobowym dopuszczonych będzie do czterech graczy.

Rozgrywa prawdopodobnie będzie odbywać się w formie turowej, a nie pojedynku na żywo. Oznacza to, że zadaniem użytkownika będzie wykonanie ruchu, a następnie czekanie na odpowiedź znajomego lub działanie podjęte przez sztuczną inteligencję. Kiedy przyjdzie kolej na ruch konkretnego gracza, to otrzyma on powiadomienie.

źródło: Android Authority

Funkcja, rozwijana pod nazwą kodową Midnight, pozwoli zagrać w zestaw klasycznych gier, takich jak bilard, szachy, warcaby czy rzutki. Linijki kodu wskazują, że łącznie do dyspozycji użytkownika może być oddanych dziewięć tytułów. Co ciekawe, nie będą to linki do zewnętrznych gier – będzie można grać bezpośrednio w aplikacji.

Na ten moment rozwiązanie jest na wczesnym etapie rozwoju. Trudno więc stwierdzić, kiedy możemy spodziewać się jego debiutu.

Inteligentne odpowiedzi mają być bardziej spersonalizowane

Funkcja inteligentnych odpowiedzi w aplikacji Wiadomości Google jest w wielu sytuacjach przydatna. Zdarzają się jednak scenariusze, w których taka odpowiedź może być niewystarczająca lub nieodpowiednia – w końcu zazwyczaj inaczej rozmawiamy z szefem, rodziną czy przyjaciółmi.

Google szykuje jednak rozwiązanie – bardziej spersonalizowane inteligentne odpowiedzi. Brzmi to intrygująco, ale szczegóły nie są jeszcze znane. Niewykluczone, że firma sięgnę po możliwości jednego z modeli AI, którego zadaniem będzie dostosowanie stylu pisania. Możliwe, że wcześniej trzeba będzie wprowadzić kilka wytycznych, ale prawdopodobna jest też opcja, że funkcja ustali to sama na podstawie analizy całej rozmowy.

źródło: Android Authority

Na dalsze informacje musimy poczekać. Nie wiadomo też, kiedy Google zdecyduje się na wprowadzenie tego rozwiązania w stabilnej wersji aplikacji.