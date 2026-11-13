Oferta dla prawdziwych fanów Xiaomi. Można zamówić flagowca, którego jeszcze nie ma

Już zamówienie smartfona w przedsprzedaży jest aktem swego rodzaju odwagi, ponieważ klient tak naprawdę do końca nie wie, co w rzeczywistości kupuje – a może okazać się to niespełnioną obietnicą, złożoną przez producenta. W tym przypadku można jednak zamówić flagowca, którego Xiaomi jeszcze nawet nie zaprezentowało.

Ruszyła „ślepa” przedsprzedaż nowego, flagowego smartfona Xiaomi

Na przestrzeni minionych tygodni Xiaomi zaprezentowało najnowszy, składany smartfon Xiaomi 18 Fold oraz modele Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Do tej trójki jeszcze w 2026 roku ma dołączyć „bazowy” Xiaomi 18, choć sam producent wciąż nie ujawnił daty jego oficjalnej premiery.

Mimo to jeden ze sprzedawców w Chinach miał już teraz rozpocząć „ślepą” przedsprzedaż Xiaomi 18. Zainteresowani klienci mogą wpłacić depozyt, który określany jest jako „zwrotny”, co można rozumieć jako możliwość odzyskania wpłaconych pieniędzy w przypadku rezygnacji z zakupu.

źródło: Xiaomiui

Wpłacanie depozytu jest powszechną praktyką w Chinach, ponieważ umożliwia zamówienie nowego urządzenia przed osobami, które nie zdecydowały się na taki krok, jednak zwykle ma to miejsce w przypadku sprzętów, jakie zostały oficjalnie zaprezentowane. Tutaj klienci „kupują kota w worku”.

Do wpłacenia depozytu już teraz mają skłaniać jednak dodatkowe korzyści, które mogą uzyskać klienci, w tym możliwość wcześniejszego zakupu, priorytetowy wybór kolorów i konfiguracji, dopłata w przypadku skorzystania z opcji odkupu starego urządzenia oraz inne, „ekskluzywne profity”.

Co zaoferuje smartfon Xiaomi 18?

Według informacji, zawartych na plakacie promującym „ślepą” przedsprzedaż Xiaomi 18, zawarto informacje, że będzie wyposażony w płaski wyświetlacz, system obrazowania sygnowany przez Leica i HyperOS 4 (na systemie Android 17).

Według ostatnich informacji, smartfon Xiaomi 18 ma mieć ekran M11 o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości 1,5K oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, do 16 GB RAM, do 1 TB pamięci wewnętrznej i akumulator o pojemności 7200 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 100 W i indukcyjne o mocy 50 W.

Ponadto na tyle Xiaomi 18 mają znaleźć się trzy aparaty: główny (szerokokątny) z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix i wielkości 1/1,28″, ultraszerokokątny z 50 Mpix sensorem oraz 200 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym (wcześniej mówiło się, że Xiaomi 18 może zostać pozbawiony teleobiektywu).