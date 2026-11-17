Na polskim rynku debiutują nowe urządzenia typu wearable. Oto Xiaomi Watch S5 41 mm, Xiaomi Smart Band 11 oraz Xiaomi Clip.

Nowy smartwatch Xiaomi Watch S5 41 mm już w Polsce – co oferuje?

Xiaomi Watch S5 41 mm wkracza do polskich sklepów. Jak zaznacza producent – nowy smartwatch ma być połączeniem wygody i stylu. Urządzenie zostało wyposażone w kompaktową kopertę wykonaną ze stali nierdzewnej, 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED z jasnością szczytową do 3000 nitów i konstrukcję One Glass Solution, dzięki której producentowi udało się zmieścić akumulator o pojemności 590 mAh. Jak informuje Xiaomi, Watch S5 41 mm powinien wytrzymać do 14 dni pracy na jednym ładowaniu.

Firma podkreśla, że najnowszy Xiaomi Watch S5 41 mm po raz pierwszy w serii Xiaomi Watch S oferuje Google Wallet, dzięki czemu użytkownicy mogą płacić zbliżeniowo. Sprzęt obejmuje 150 trybów od codziennego ruchu po regularnego treningi, a dzięki funkcji Health Summary system przeprowadza analizę ponad 50 wskaźników dotyczących aktywności fizycznej, snu oraz zdrowia.

Xiaomi Watch S5 41 mm | źródło: Xiaomi

Warto dodać, że z wygenerowanym podsumowaniem można zapoznać się zarówno w aplikacji, jak i bezpośrednio na wyświetlaczu zegarka. Xiaomi poprawiło też dokładność wykrywania zasypiania i wybudzania, system służący do określania faz snu oraz rozszerzyło funkcjonalność monitorowania zdrowia kobiet.

Nowy smartwatch Xiaomi Watch S5 41 mm produkowany jest w kolorach Black i Light Blue, gdzie połączono stalowe ramki z paskami z fluorokauczuku, oraz w wariancie Ceramic White, który obejmuje ceramiczną ramkę i pasek z naturalnej skóry.

Ceramic White Light Blue Black Xiaomi Watch S5 41mm | źródło: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 11 już w Polsce

Na polskim rynku debiutuje też nowa opaska Xiaomi Smart Band 11, o której wspominaliśmy już na początku września 2026 roku. Sprzęt w wersji standardowej (z NFC lub bez NFC) produkowany jest w czterech odsłonach kolorystycznych – Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose i Moon Gold. Dostępne są też dwie dodatkowe wersje (wyłącznie z NFC) – ceramiczna Cerami Edition Pearl White oraz Lavender Purple, wykonana w całości z metalu.

Xiaomi Smart Band 11 ma smukłą konstrukcję z 1,72-calowym wyświetlaczem AMOLED z jasnością szczytową do 2000 nitów. Producent deklaruje, że w trybie lekkim czas pracy na jednym ładowaniu może wynieść do 21 dni w wersji bez NFC i do 18 dni z NFC. Ponadto sprzęt oferuje czujnik PPG z dwiema diodami LED, ponad 150 trybów sportowych, wodoszczelność 5 ATM, ulepszony algorytm snu oraz funkcję generowania cotygodniowych i comiesięcznych raportów.

Xiaomi Smart Band 11 | źródło: Xiaomi

Xiaomi Clip – pierwsze otwarte słuchawki typu clip-on w ofercie Xiaomi

Ostatnią debiutującą nowością z kategorii wearable są słuchawki Xiaomi Clip. Są to pierwsze słuchawki tej marki wykonane w typie clip-on z otwartą konstrukcją. Każda słuchawka waży 5,5 grama, a elastyczny mostek z pamięcią kształtu ma dopasowywać się do różnych kształtów ucha oraz pozwolić na ich komfortowe, wielogodzinne noszenie.

Xiaomi Clip | źródło: Xiaomi

Słuchawki Xiaomi Clip wyposażono w 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny, algorytmy DRC, wzmocnienie basów i obsługę kodeku LHDC. Sprzęt oznaczono też certyfikatem Hi-Res Audio Wireless, a także spełnia wymogi klasy odporności IP57 na kurz i wodę. Słuchawki mają grać na jednym ładowaniu do 9 godzin, natomiast etui ładujące wydłuża ten czas do 38 godzin.

Xiaomi Clip oferowane są w kolorach Sand Gold, Pearl White, Graphite Black i Frost Purple. Urządzenia wykończono półprzezroczystymi i fakturowanymi elementami, a całość została dopełniona etui ładującym RingBox, które przypomina szkatułkę na biżuterię.

Xiaomi Clip | źródło: Xiaomi

Xiaomi Watch S5 41 mm, Xiaomi Smart Band 11 i Xiaomi Clip – rekomendowana cena i dostępność

Nowe urządzenia wearable Xiaomi właśnie debiutują w Polsce. Rekomendowane ceny nowych modeli prezentują się następująco: