Polscy gracze w żałobie. Twórcy Gothica zamykają studio Piranha Bytes

Nie da się tego ująć w sposób, który przekazywałby pełnię uczuć polskich graczy. Pojawiła się informacja, że Piranha Bytes – studio, które stworzyło Gothica – zostało zamknięte.

Gothic najlepszym, co Niemcom wyszło

Piranha Bytes to studio, w którym zrodził się pomysł na stworzenie jednej z perełek gamingu, na której tysiące dzieciaków z polski, urodzonych końcem lat 80. ubiegłego wieku, postanowiło zbudować swoją osobowość. Mowa o grze Gothic, która – choć niemiecka – została przez Polaków mentalnie „zaadoptowana” i okazała się (głównie dzięki kapitalnej lokalizacji) jedną z najmilej wspominanych gier z gatunku RPG. Dołóżmy do tego bardzo dobry sequel i mamy serię, która uzyskała status kultowej.

Gothic 2: Noc Kruka na Nintendo Switch (screen: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Niemieckie studio od dłuższego czasu borykało się jednak z problemami z finansowaniem. Od czasu zakończenia tworzenia gier z fabułą osadzoną w uniwersum Gothica wyprodukowano kilka tytułów w charakterystycznym stylu („czuć posmak drewna”), ale żaden nawet w małym stopniu nie zbliżył się do popularności wspomnianych już RPG-ów. Przekładało się to na trudności ze zdobyciem pieniędzy na kolejne projekty.

W styczniu 2024 roku przedstawiciele Piranha Bytes szczerze przyznali, że jest kiepsko, ale nie chcą się poddawać. Niestety, jak donosi informator CD-Action, studio zakończyło działalność wraz z końcem czerwca, co najwyraźniej było efektem wyczerpania się środków płynących z grupy Embracer.

To może być ciche pożegnanie

Björn i Jennifer Pankratz, czyli osoby odpowiedzialne za serię Elex, opuściły studio Piranha Bytes jeszcze w ubiegłym roku. Oficjalna informacja o otworzeniu przez nich nowego studia zbiegła się z doniesieniem o rozmontowaniu Piranha Bytes.

Plus – Special: Nach Piranha Bytes – Exklusiv: Björn und Jenny Pankratz eröffnen neues Studio https://t.co/v5JNed4xhu pic.twitter.com/GnNmN5aS8a — Redaktion GameStar (@GameStar_de) July 8, 2024

Prezes Piranha Bytes, Michael Rueve, nie przekazał do informacji publicznej żadnego komentarza dotyczącego rewelacji o zakończeniu działalności pilotowanej przez niego firmy. Być może w ogóle to nie nastąpi. Jeśli jednak doniesienia płynące od kontaktu CD-Action są prawdziwe, to miejsce pracy deweloperów jest już opustoszałe. Wielka szkoda.

Jeśli chodzi o przyszłość marki Gothic, to w tym momencie jedyna nadzieja w hiszpańskim studiu Alkimia Interactive, któremu powierzono prace nad stworzeniem remake’u klasycznego Gothica. Projekt ten zapowiadany jest już jednak od dawna, a ostatnie gameplay’e oraz próby wyciśnięcia z fanów pieniędzy w postaci zamówień na arcydrogą przedpremierową wersję nie wróżą nic dobrego.