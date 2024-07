Samsung potwierdza – nadchodzi przełom. Jest bardzo blisko

Z uwagi na poziom zaawansowania urządzeń elektronicznych, największe nowości to te, których nie widać na pierwszy rzut oka. Samsung stale rozwija funkcjonalność swoich smartwatchy i oficjalnie zapowiedział, że wprowadzi do nich przełomową, innowacyjną funkcję.

To już nie plotka – Samsung oficjalnie zapowiedział nową funkcję w smartwatchach Galaxy Watch

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że producent z Korei Południowej planuje udostępnić użytkownikom aplikacji Samsung Health potężną porcję nowych funkcji. Jedną z nich miał być AGEs index, lecz nie było wiadomo, kiedy można spodziewać się jej wdrożenia – czy w najbliższej, czy nieco bardziej odległej przyszłości.

Koreańczycy nie kazali nam czekać długo na potwierdzenie. Kilkadziesiąt godzin przed premierą Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra oficjalnie zapowiedzieli, że nadchodząca seria Galaxy Watch umożliwi pomiar Advanced Glycation End Products (AGEs). Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu zaktualizowanego czujnika BioActive, wyposażonego w diody elektroluminescencyjne (LED) w większej liczbie kolorów i nowo zaprojektowane fotodiody.

Advanced Glycation End Products (AGEs) to zaawansowane produkty końcowe glikacji. Gromadzą się one w organizmie wraz z wiekiem, a ich poziom pozwala ocenić stan zdrowia metabolicznego. Co więcej, dzięki pomiarowi AGEs można oszacować ryzyko wystąpienia poważnych chorób, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu człowieka – mowa tu na przykład o cukrzycy, niewydolności nerek, chorobach układu krążenia, zawale serca i udarze.

Oficjalna zapowiedź jednoznacznie też przyniosła odpowiedź na pytanie, które zadawaliśmy sobie kilka dni temu – na których smartwatchach będzie dostępna funkcja pomiaru AGEs? Teraz jest już wiadome, że – tak, jak się spodziewaliśmy – wyłącznie na najnowszych modelach z serii Galaxy Watch, z uwagi na konieczność wykorzystania najnowszego czujnika BioActive.

Przy okazji Samsung wspomina swoje poprzednie smartwatche

Informacja o funkcji AGEs index została podana niejako przy okazji, ponieważ artykuł w newsroomie Samsunga poświęcony jest w większości dotychczasowym smartwatchom producenta z Korei Południowej. Firma przypomina w nim wprowadzone w przeszłości na rynek modele, począwszy od Galaxy Gear z 2013 roku.