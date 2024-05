W serii Xiaomi 15 znów zrobią to samo

Seria Xiaomi 14 budziła kontrowersje z kilku powodów. Teraz wygląda na to, że w przypadku Piętnastek producent zdecyduje się utrzymać co najmniej jeden z nich. Na szczęście nie chodzi tu o parujący obiektyw (a przynajmniej nic na to nie wskazuje).

Trzy, ale dwa smartfony Xiaomi 15. Raz jeszcze

Choć chiński producent zaprojektował trzy modele z serii Xiaomi 14, to globalnej i polskiej premiery doczekały się tylko dwa z nich: podstawowy oraz wariant z dopiskiem Ultra. Smartfon Xiaomi 14 Pro natomiast nie wydostał się poza granice Chin. W przypadku poprzedniej generacji było inaczej, ale wygląda na to, że Czternastki nie były wyjątkiem, lecz nowym standardem.

Xiaomi 14 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Serwis Android Headlines podaje bowiem, że w przypadku serii Xiaomi 15 producent zdecyduje się na dokładnie takie samo rozwiązanie. Doniesienia te opiera na kodowych nazwach tych planowanych urządzeń: model „Pro” na liście wymieniany jest tylko w wariancie „C”, mającym oznaczać właśnie przeznaczenie na rynek chiński; pozostałe występują też w wersjach „G” i „I” (globalnej i indyjskiej).

Póki co niewiele wiadomo o nowych flagowcach

O samych urządzeniach wciąż jednak wiadomo niewiele. Z pojawiających się tu i tam przecieków wynika jedynie, że model 15 Ultra ma być wyposażony w największy sensor aparatu, jaki kiedykolwiek zainstalowano w smartfonie. Cała trójka natomiast opierać ma się na chipsecie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 – byłyby to pierwsze (a przynajmniej jedne z pierwszych) telefony z tym nowym, topowym układem, bazującym na 3-nm procesie technologicznym.

Z jeszcze wcześniejszych doniesień wynika, że Xiaomi 15 będzie mieć wyświetlacz LTPO o przekątnej 6,36 cala i rozdzielczości 2670×1200 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz. Szczytowa jasność sięgać ma zaś 1400 nitów.

Nowe smartfony mają zostać również wyposażone w system Android 15 z interfejsem HyperOS 2.0 – nową wersją, która zadebiutuje razem z nimi, by z czasem najpewniej trafić też do urządzeń poprzedniej generacji. O tym, jakie zmiany przyniesie ta odsłona, niczego jeszcze nie powiedziano.

Premiery procesora Snapdragon 8 Gen 4, systemu HyperOS 2.0 i smartfonów z rodziny Xiaomi 15 (przynajmniej w Państwie Środka) spodziewamy się w okolicach tegorocznego października. Wtedy też wszystko albo prawie wszystko stanie się jasne.